Pantera Capital investiert in Telegram-Token TON

The Open Network (TON), die eng an die Messaging-App gebundene Blockchain für Toncoin, nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem kürzlich 900 Millionen aktive User bekannt gegeben wurden, steigt nun mit Pantera Capital einer der bekanntesten Krypto-Fonds der Welt in das Projekt ein. „Wir glauben, dass TON die Fähigkeit hat, Krypto der breiten Masse näher zu bringen, da es im Telegram-Netzwerk ausgiebig genutzt wird. Telegram hat über 900 Millionen monatlich aktive Nutzer auf seiner zukunftsweisenden, schnellen und sicheren Messaging-Plattform, die für persönliche und Gruppenkommunikation, den Aufbau großer Communities, den Austausch von Inhalten und mehr genutzt wird“, so Paul Veradittakit, Managing Partner bei Pantera Capital.

Mit 36,7 Millionen Downloads im Jänner 2024 sieht Veradittakit Telegram auf einem Wachstumskurs, der lediglich von WhatsApp und Snapchat überboten wird – andere Messaging-Apps wie etwa Signal, Messenger oder WeChat würden langsamer wachsen. Wie berichtet, ist Toncoin eng an Telegram gebunden, es finden sich ausschließlich Usecases innerhalb der Messaging-App. Ursprünglich wollte Telegram-Gründer Pavel Durov einen eigenen GRAM-Token etablieren, doch die US-Börsenaufsicht SEC machte dem einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Umzug nach Dubai und der Ausgliederung des Krypto-Projekts als „The Open Network“ kommen nun aber wieder Investoren wie eben Pantera an Bord.

Telegram ist die einzige große Plattform, die frei von regulatorischen Hürden ist, um Web3 für ein offenes Blockchain-Netzwerk einzubinden. Messenger hat zwar versucht, mit Libra Krypto-Zahlungen zu integrieren, stieß aber letztlich auf regulatorische Hürden aus den USA, die zu einer vollständigen Abschaltung führten. WeChat hat versucht, CBDC-Zahlungen mit digitalen Yuan zu integrieren, aber das System ist in seinem Umfang begrenzt und die Entwickler haben nicht die Möglichkeit, erlaubnisfreie Anwendungen zu erstellen“, so Veradittakit weiter. „Wir glauben, dass Telegram aufgrund seines gemeinsamen Web3-Ethos und seiner großen Verbreitung gut positioniert ist, um Krypto in die Welt zu bringen.“

TON zur Bezahlung von Mini-Apps und NFTs

Der Kurs von Toncoin ist im April auf sein bisheriges Allzeithoch von 7,65 Dollar je Token geklettert – allerdings seither auch wieder um etwa 30 Prozent eingebrochen. Dochdas Wachstum hat dafür gesorgt, dass TON mittlerweile auf Platz 9 der Krypto-Charts liegt und damit andere Blockchains wie Cardano oder Avalanche in Sachen Marktkapitalisierung hinter sich gelassen hat. TON soll künftig mehr dazu genutzt werden, um Mini-Apps innerhalb von Telegram zu bezahlen. Aktuell wird TON vor allem dafür genutzt, um Channels für Werbeeinblendungen zu entlohnen. Auch könnten Telegram-Sticker in NFTs verwandelt werden und mit TON bezahlt werden.

Abzuwarten bleibt, wie sehr sich Toncoin in der Messaging-App durchsetzen wird und ob es wirklich die Massen erreichen kann. Andere Messaging-Apps wie Kik, Facebook oder WeChat haben ebenfalls versucht, Krypto-Token zu etablieren, sind aber aus regulatorischen Gründen gescheitert. Spannend wird deshalb vor allem, wie in Dubai über die Token gedacht wird.

„Die Skalierbarkeit des TON-Netzwerks ermöglicht eine feste Gebühr von ~$0,10 für Transaktionen zwischen zwei Nutzern – das ist 66% günstiger als andere Krypto-Zahlungsplattformen. Darüber hinaus werden integrierte Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, einschließlich Banküberweisungen und Umtausch, bereitgestellt, um den Zugang und die Nutzung weiter zu erleichtern“, so Veradittakit weiter. Wichtig sei auch, dass Telegram auch den Stablecoin Tether (USDT) integriert habe, der ebenfalls als Zahlungsmittel durch User verwendet werden kann.