PAYONE startet in Österreich mit Payment-App „Tap on Mobile“

Das Unternehmen PAYONE hat seine Payment-App „Tap on Mobile“ nun in Österreich auf den Markt gebracht. Bei der App handelt es sich konkret um eine Softwarelösung auf Android-Basis, die es Händler:innen jeder Größe ermöglichen soll, ihr Smartphone oder Tablet als Zahlterminal zu verwenden.

Keine zusätzliche Hardware mit Tap on Mobile benötigt

PAYONE gilt als führender Zahlungsanbieter in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen unterstützt Omnichannel-Vertriebskonzepte und verarbeitet, eigenen Angaben nach, jährlich Milliarden von Transaktionen für Kunden wie die Deutsche Bahn und PUMA. Nun hat es mit der neuen Payment-App eine neue Bezahllösung in Österreich eingeführt. Das Besondere daran: Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, da jedes Android-Gerät als Zahlterminal verwendet werden kann. Damit möchte PAYONE neue Möglichkeiten für einfache und effiziente Zahlungstransaktionen eröffnen.

Die Abwicklung kontaktloser Zahlungen via NFC in der Anwendung soll so simpel sein, wie bei ähnlichen kontaktlosen Bezahlangeboten: Nach dem Öffnen der App müssen Händler:innen den Betrag eingeben, den Kund:innen bezahlen möchten. Diese halten im Anschluss ihre Debit- oder Kreditkarte oder oder eben ihr eigenes Smartphone an das Android-Gerät und wenige Sekunden später ist die Bezahlung abgeschlossen. Die App ermöglicht sowohl die Abwicklung von kleinen Beträgen als auch von größeren Summen über dem Kontaktlos-Limit von 50 Euro. Bei höheren Beträgen können Kund:innen sicherheitshalber die PIN-Funktion nutzen.

Die App ist auch mit allen erforderlichen PCI-Zertifizierungen ausgestattet, um die Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten. Wenn erwünscht, kann Kund:innen ein digitaler Rechnungsbeleg entweder per E-Mail oder durch das Scannen eines QR-Codes übermittelt werden.

Die Einrichtung des Zahlterminals erfolgt durch eine einfache Online-Registrierung und den Download der entsprechenden App aus dem Google Store. Darüber hinaus bietet die App Funktionen für den Transaktionsverlauf und die Geräteverwaltung. Zusätzlich steht ein kostenloses Online-Portal namens „myPortal“ zur Verfügung, das eine umfassende Übersicht über alle Transaktionen bieten soll.

Für Unternehmen jeglicher Art

Zu den ersten Kleinbetrieb-Kund:innen gehört Familie Hagmann. Stefan Hagmann, Geschäftsführer des Weinguts Hagmann, sagt über App: „Die neue Payment-App hat uns überzeugt, denn sie bietet uns als kleinen Betrieb eine kostengünstige Möglichkeit, Kund:innenzahlungen zu akzeptieren, ohne zusätzlich in Payment-Hardware investieren zu müssen. Wir sind begeistert von der Einfachheit der App und der Möglichkeit einer quasi „ad-hoc“-Zahlungsakzeptanz. Sie ist intuitiv zu bedienen und es ermöglicht uns, rasch und sicher Zahlungen zu akzeptieren, und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort.”

PAYONE möchte sich mit der App daher insbesondere an „Kioske, Pop-up-Stores, Taxiunternehmer, Marktstände, Lieferdienste, Hofläden, Arztpraxen und Gewerbetreibende richten“. Jedoch soll die Tap on Mobile-App ebenso für mittlere und große Unternehmen „eine nützliche Ergänzungsoptionen zu ihrer Hauptzahlungsmethode darstellen“. Verkaufsmitarbeiter:innen könnten PAYONE nach mithilfe ihrer Mobiltelefone „direkt auf der Verkaufsfläche oder am Regal den Zahlungsvorgang auslösen, um potenziellen Kund:innen den Weg zur Kassa zu ersparen“. Weitere klassische Anwendungsgebiete könnten Gastronomiebetriebe, Zustelldienste sowie der mobile Ticketverkauf sein. Mittlerweile sind auch Handelskassen-integrierte Versionen in Kooperation mit Kassenanbietern wie Apro, Steingress und Tipos bereits verfügbar.

„Möglichkeit Umsatz zu steigern“

Roland Schaar, CTO PAYONE und Country Manager PAYONE Österreich, fasst zusammen: “Die Nachfrage nach mobilen Zahlungen ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Diesem Trend werden wir mit unserer Tap on Mobile-App sowohl auf der Händler:innen- als auch auf der Kund:innenseite gerecht. Tap on Mobile bietet Klein- und Kleinsthändlern aber auch Großkunden die Möglichkeit, Umsatz und Kundenbindung zu steigern, indem sie sich voll und ganz auf den persönlichen Kontakt und die Betreuung ihrer Kund:innen konzentrieren können. Diese wiederum profitieren sowohl von der intensiveren persönlichen Beratung durch die Verkaufsmitarbeiter:innen als auch vom Wegfall traditioneller Warteschlangen bei den Kassenterminals, die bisher oftmals zu einem Verzicht auf den geplanten Kauf führen. Darüber hinaus wird der Zahlvorgang über die App einfacher, flexibler und ist preislich attraktiv.“