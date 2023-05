Payuca: Garagen-Ladenetz-Startup startet neues Angebot mit Verbund

Das Wiener Startup Payuca, das Betreiber:innen von Garagen dabei hilft, ihre Einrichtungen mit Ladeanschlüssen auszustatten, reitet derzeit die Erfolgswelle. Im Februar zog die Jungfirma eine Series A-Finanzierung an Land (wir berichteten). Nun baut das Unternehmen eine bestehende Kooperation mit dem Energieriesen Verbund weiter aus. Gemeinsam entwickeln sie nun Ladelösungen für Dauerparker:innen in Mietverhältnissen. Verbund nennt dieses neue Angebot „Immo-Charging“ und will damit die Wende zu nachhaltiger Mobilität antreiben.

Payuca macht Parken und E-Laden einfach

Verbund zufolge hat das Laden am Wohnort eine besondere Bedeutung, finden doch die meisten Ladevorgänge zu Hause statt, wenn die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Gemeinsam mit Payuca will der Energiekonzern nun Mieter:innen komfortables Laden bieten. Davon sollen auch Wohnbaugesellschaften profitieren. Payuca hat sich das Ziel gesetzt, das Parken und E-Laden abseits der Straße so einfach wie möglich zu gestalten.

Immobilieneigentümer:innen und Hausverwalter:innen sollen mit Immo-Charging die Möglichkeit haben, ihre Stellplätze in Tiefgaragen oder auf Freiflächen für den Hochlauf der E-Mobilität vorzubereiten und elektrifizierte Dauerparkplätze einfach und digital zu verwalten. Für die Wohnbaugesellschaften sollen dadurch weder für Planung, Errichtung noch für den Betrieb der Ladestationen zusätzlicher Aufwand und nur marginale Einmalkosten entstehen.

Verbund will Elektromobilität attraktiver machen

„Mit der Erweiterung der Payuca-Partnerschaft heben wir unser Ladeinfrastruktur-Angebot auf eine neue Stufe. Es ist uns wichtig, zukunftsfitte und praktikable Lösungen anzubieten, damit die Elektromobilität für alle Nutzer:innen attraktiv wird“, so Martin Wagner, Geschäftsführer Verbund Energy4Business. Als eines der ersten gemeinsamen Projekte haben die beiden Partner beispielsweise in der Tiefgarage eines Mietwohnhauses im 3. Wiener Gemeindebezirk bereits 18 Stellplätze elektrifiziert.

Mieter:innen können schon jetzt ein Wallbox-Abo bei Payuca buchen und damit daheim laden. Unter den Immobilien-Kund:innen findet sich auch die Art-Invest Real Estate, zu deren Immobilienpark der Millennium Tower zählt. Die Ausstattung weiterer Objekte läuft bereits. Technischer Umsetzungspartner ist die Verbund-Tochtergesellschaft Smatrics, die über ihre eigenentwickelte Softwarelösung charVIS die Ladestellensteuerung und Ladekartenverwaltung bereitstellt und für den reibungslosen und einwandfreien Betrieb der Wallboxen verantwortlich zeichnet.