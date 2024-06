Plancraft sichert sich 12 Mio. Euro für die Digitalisierung des Handwerks

Plancraft, ein Hamburger Startup, das Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse unterstützt, hat sich in einer Series A-Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro gesichert. Angeführt wurde die Runde von Creandum, einem namhaften Venture-Capital-Unternehmen mit Beteiligungen an Unternehmen wie Klarna, Spotify und Bolt.

Die Handwerksbranche steht vor erheblichen Herausforderungen wie demografischem Wandel, Fachkräftemangel und steigenden bürokratischen Anforderungen. Plancraft hilft Handwerksbetrieben, diese Herausforderungen durch optimierte und digitale Prozesse zu bewältigen. Die Software ermöglicht den Zugang zu wichtigen Geschäftsdaten und spart durch automatisierte Abläufe Zeit, die Handwerksbetriebe für ihre Kernkompetenzen nutzen können. Bereits eine Milliarde Euro Bauvolumen wurde über die Software abgewickelt.

Julian Wiedenhaus, CEO und Gründer von Plancraft, betont: „Mit Plancraft können Handwerksbetriebe unkompliziert Bürokratie reduzieren und effizienter wirtschaften. Die hohe Nachfrage nach unserem Produkt zeigt, wie wichtig es aktuell ist, das Handwerk zu digitalisieren. Wir sind Creandum als neuem Investment-Partner sehr dankbar, dass wir mit ihnen unserer Vision, die führende europäische Handwerkersoftware zu werden, einen Schritt näher kommen.“

Expansion und Innovation

Plancraft hat mit der Digitalisierung der Handwerksbranche einen Nerv getroffen, was das Vertrauen der Investor:innen verdeutlicht. Plancraft ist derzeit in Deutschland und Österreich aktiv und plant dank der neuen Finanzierung eine Expansion in weitere europäische Länder. Mit dem neuen Kapital plant das Unternehmen, die führende Handwerkersoftware in Europa zu werden und über die DACH-Grenzen hinaus zu expandieren. Zudem soll das Produkt weiterentwickelt werden, um Handwerksbetrieben noch mehr Digitalisierungsmöglichkeiten zu bieten.

Staffan Helgesson, Gründer und General Partner von Creandum, sieht in der aktuellen Krise des Handwerks eine Chance für Startups: „Letztlich betrifft das Handwerk uns alle, weshalb es auch so wichtig ist, mit innovativen Ideen das Leben der Betriebe einfacher zu machen. Das hat Plancraft erkannt. Mit einem gut durchdachten Produkt und einem dynamischen Team hat das Startup alles, um die Digitalisierung des Handwerks nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in ganz Europa voranzutreiben.“

Kund:innen sind überzeugt

Plancraft kann sich über positive Meldungen von Kunden freuen. Jeroen Smeelen, Geschäftsführer der Holzbau Lübber GmbH, berichtet: „Als zwei meiner Mitarbeiter dem Unternehmen für einen langen Zeitraum nicht zur Verfügung standen musste ich selbst nahezu täglich auf die Baustelle, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Ohne Plancraft wäre diese Herausforderung nicht zu bewältigen gewesen, denn nur so konnte ich ortsunabhängig arbeiten. Die Software vereinfacht so viele Prozesse, von der Angebotsabgabe über die Projektplanung bis zur Zeiterfassung und Abrechnung, sodass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann – mein Handwerk.“

Plancraft wurde im Februar 2020 von Julian Wiedenhaus, Alexander Noll und Richard Keil gegründet. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 40 Mitarbeiter:innen und betreut über 10.000 Kund:innen. Mit dem frischen Kapital und der Unterstützung von Creandum will Plancraft die Digitalisierung des Handwerks in Europa weiter vorantreiben.