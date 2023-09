PowerUs: Berliner Handwerk-Karriereplattform sichert sich 24 Mio. Euro

Das Berliner Startup PowerUs sammelte in seiner Series B-Finanzierungsrunde 24 Millionen Euro ein. Die 2019 gegründete Jungfirma bietet eine Karriereplattform für Handwerker:innen und Elektroniker:innen. PowerUs hat bereits über 850 Handwerksbetriebe und über 80.000 Elektroniker:innen und Anlagenmechaniker:innen auf der Plattform, die sich miteinander vernetzen können. Handwerker:innen sollen so neue Karrieremöglichkeiten entdecken, während Betriebe qualifizierte Fachkräfte finden können.

PowerUs bekämpft Fachkräftemangel bei Handwerk

Die Umsetzung der Energiewende hat derzeit in Deutschland höchste Priorität. Dem Ausbau von Solar- und Windenergie stehen aber mehrere Herausforderungen im Weg. Die wohl größte ist der branchenübergreifende Fachkräftemangel. Um die Energiewende umzusetzen, fehlt es derzeit an Tausenden von Handwerker:innen. Genau da setzt die Karriereplattform an und hilft Betrieben, diese Entwicklungen zu verstehen und sich ihnen anzupassen.

Angeführt haben die Runde Eurazeo, General Catalyst, Headline und HV-Capital. In vorherigen Runden beteiligten sich auch schon namhafte Business Angels wie beispielsweise Hanno Renner (Personio) oder Max Viessmann. „Uns wurde auch in dieser Finanzierungsrunde viel Vertrauen entgegengebracht – darauf sind wir stolz und vor allem dankbar“, so Co-Gründer Konrad Geiger. „Gerade jetzt,wo die Umsetzung der Energiewende auf Hochtouren läuft, müssen wir Handwerksbetriebe und Fachkräfte unterstützen. PowerUs möchte Handwerkern ein digitales Zuhause schaffen – ein Ort, wo Fachleute unter sich sind und Transparenz an oberster Stelle steht.“

Unternehmen plant Expansion mit neuem Kapital

Konrad Geiger hat das Unternehmen gemeinsam mit Julian Lindinger ins Leben gerufen. Die Karriereplattform zählt mittlerweile Unternehmen wie Enpal, Service4Charger oder DPS zu ihren Partnern. Betriebe können sich auf PowerUs mit Fachkräften vernetzen und personalisierte Stellenausschreibungen schalten. Handwerker:innen mit abgeschlossener Ausbildung können sich kostenlos auf der Plattform registrieren und erhalten neben Stellenanzeigen für attraktive Jobs auch alle relevanten Informationen zu Gehältern, Weiterbildungen oder Karrierechancen.

Auch eine aktive Vermittlung in attraktive Karriereoptionen ist Teil des Angebots. In Kooperation mit Partnerbetrieben wie Viessmann oder Hager bietet die Plattform außerdem eigene Online-Kurse an. Mit dem frischen Kapital möchte PowerUs zum einen die User-Journey weiter verbessern und neue Features entwickeln. Darüber hinaus will das Unternehmen weiter wachsen und in Zukunft auch expandieren.