Plasmateria: Wiener Startup erhält sechsstelliges Investment von Angels United

Die Investmentgruppe Angels United von Karl Büche, Markus Ertler, Niki Futter, Hermann Futter und Michael Edtmayer hat einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag in das Wiener Startup Plasmateria investiert. Das Investment der Business Angels wird von aws Start-up Invest gehebelt. Plasmateria, das Bernhard Kohlhauser und Martin Jaros im Jahr 2021 ins Leben gerufen haben, entwickelt neuartige Beschichtungstechnologien für Innenflächen von Bauteilen.

Plasmateria bietet umweltfreundliche Beschichtung

Die Beschichtungstechnologien von Plasmateria bieten eine umweltfreundliche Alternative zu bisherigen Verfahren, von denen die meisten vom Verbot von hexavalentem Chrom durch die EU betroffen sind. Die Oberflächentechnologie des Startups verspricht eine grüne Alternative zur galvanischen Verchromung von Innenflächen. Darüber hinaus soll sie auch die Lebensdauer von Bauteilen durch moderne keramische Beschichtungen verbessern können.

Das Startup konzentriert sich auf eine Entwicklung innerhalb der PVD (Physical Vapor Deposition) Technologie. Diese haben viele Expert:innen lange für unmöglich gehalten. Finanziert mit Unterstützung von aws Preseed sowie aws Seedfinancing konnten die Plasmateria-Gründer nach eigenen Angaben beweisen, dass sich auch Bauteil-Innenflächen bis zu einem Durchmesser von nur vier Millimetern mit PVD beschichten lassen.

„Game-Changer in der Beschichtungsindustrie“

„Plasmateria ist ein echter Game-Changer in der Beschichtungsindustrie. In den letzten Jahrzehnten war hier technologischer Stillstand. Es gab weder grundlegende Innovation bei den Verfahren noch merkliche Bewegungen bei den Anbietern und in der gesamten Struktur dieser Industrie. Das Gründerteam besteht aus ausgewiesenen Experten, die viel Erfahrung in der Industrie gesammelt haben und motiviert sind, ihr Wissen für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen. Das Timing von Plasmateria ist, nicht zuletzt durch das EU-Verbot bestehender Verfahren, hervorragend”, sagt Karl Büche von Angels United.

“Mit Angels United holen wir uns ein Team aus erfahrenen Unternehmern mit exzellentem Netzwerk und viel Erfahrung beim Company Building ins Boot. Zusammen werden wir mit Plasmateria ein Unternehmen bauen, welches für frischen Wind in der Beschichtungsindustrie sorgen wird. Wir haben ehrgeizige Pläne für nachhaltige Oberflächentechniken – auch über die Innenbeschichtungen hinaus”, sagt Bernhard Kohlhauser, Co-Founder und CEO von Plasmateria.

Markteintritt in drei Phasen geplant

Die Beschichtungstechnologien von Plasmateria zielen nicht darauf ab, Marktteilnehmer zu verdrängen, sondern sollen neue Anwendungsgebiete eröffnen. Beispielsweise sollen sich die Technologien im Bereich der wasserstoffbasierten Energie- und Mobilitätslösungen einsetzen lassen. Hier sollen keramische Beschichtungen dazu beitragen, Leitungen und andere Innenflächen mit Diffusionsbarrieren zu versiegeln, um Materialversprödung und den Verlust von Wasserstoff zu minimieren.

Plasmateria plant einen gestaffelten Markteintritt in drei Phasen. In der ersten Phase wird eine umweltfreundliche Alternative zur Chrombeschichtung angeboten. Diese soll sich bis hinunter auf fünf Millimeter Innendurchmesser anwenden lassen. In weiteren Schritten sollen keramische Beschichtungen sowie spezielle Lösungen wie Wasserstoffdiffusions-Barrieren und Schichten für größere Bauteile folgen.