PopSafe: Smartphone-Deko und Verhütung zugleich

Obwohl das Thema Verhütung längst zum Alltag gehört, wird es oft als unangebracht betrachtet, öffentlich darüber zu reden. Eine 16-jährige Schülerin aus Kärnten will das mit PopSafe ändern. Eni Maurer hat nämlich mit ihren Eltern ein Produkt entwickelt, das einerseits den Umgang mit Verhütung revolutionieren und andererseits Verhütungsmittel griffbereiter denn je machen soll.

Deko und Verhütung auf einmal

Die Idee entstand vor zwei Jahren, als Vater Hannes bemerkte, dass seine Tochter ihre Geldscheine und ihren Busausweis stets in ihre Handyhülle klemmte. Einige Gespräche später entwickelten die zwei gemeinsam mit ihrer Mutter Heidrun das Konzept für PopSafe. Ihr Produkt, bestehend aus einem robusten Hartschalen-Cup, der ein Kondom enthält, kann an der Handyhülle oder direkt an das Smartphone angebracht werden. Die farbenfrohen Cups dienen also nicht nur als Accessoire für jedes Smartphone, sondern können im Bedarfsfall auch zuverlässigen Schutz vor ungewollten Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten bieten.

Über 20.000 Euro für Prototypen

An den bunten Hartschalen-Cups wurde fast ein Jahr lang getüftelt. Die Familie hatte Kontakt zu 30 Firmen weltweit, bis sie schließlich in China und Malaysia Produktionspartner fanden. Die Endfertigung findet in Kärnten statt, wo das Produkt bedruckt und die Spezialklebefläche angebracht wird. Familie Maurer hat laut eigenen Angaben über 20.000 Euro in die Entwicklung der Prototypen gesteckt. Die drei suchen aktuell nach Investor:innen, um ihre Idee im großen Stil ausrollen zu können, darunter auch bei der Puls4-Sendung “2 Minuten, 2 Millionen”. Nach der Ausstrahlung soll zunächst der Online-Shop von PopSafe aktiviert werden. Auch der Vertrieb über Apotheken und Tankstellen ist geplant. Der Preis pro Stück soll bei 3,99 Euro liegen.