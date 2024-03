Powerdot: Portugiesisches Ladestation-Startup holt 100 Mio. Euro

Das Rennen um immer flächendeckendere Ladenetzwerke für E-Autos in Europa geht voll weiter: Nachdem sich das französische Unternehmen Electra 304 Millionen Euro für den Ausbau besorgte, legt nun das portugiesische Startup Powerdot nach und verkündet selbst seine frischeste Finanzierungsrunde von satten 100 Millionen Euro. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von den bestehenden Investoren Antin Infrastructure Partners aus Frankreich und der Arié Group.

Die beträchtliche Investition folgt auf das außergewöhnliche Wachstum von Powerdot im Jahr 2023, das durch einen Anstieg von 201 % bei den betriebsbereiten Ladepunkten und einen Anstieg von 218 % beim kWh-Verbrauch gekennzeichnet war. Derzeit verfügt Powerdot über mehr als 5.000 aktive Ladepunkte an über 1.300 Standorten und plant, fast 10.000 Ladepunkte an 1.400 Standorten zu installieren.

Ausbau in Frankreich, Spanien, Belgien und Polen

In seinem Heimatmarkt Portugal ist Powerdot zur Referenz für Partner und Nutzer geworden, mit über 1.300 betriebsbereiten Ladepunkten. Ebenso hat Powerdot eine starke Präsenz in Frankreich mit über 3.700 betriebsbereiten Ladepunkten, was einem bemerkenswerten jährlichen Wachstum von 500 % beim kWh-Verbrauch entspricht. In Spanien hat Powerdot allein im Jahr 2023 über 300 Ladepunkte aktiviert, was auf erhebliche Fortschritte bei der Marktdurchdringung hinweist. Darüber hinaus baut Powerdot seine Präsenz in Belgien und Polen mit strategischen Partnerschaften und ehrgeizigen Ausbauplänen aus.

Powerdot startete 2018 in Portugal und ist dort zum größten unabhängigen Betreiber von Ladepunkten für E-Autos gewachsen. 2022 kam dann eine große Finanzierungsrunde von Antin Infrastructure Partners in der Höhe von 150 Mio. Euro, seither wird weiter stark ausgebaut. Die Strategie ist, die Ladestationen in Kooperation mit Supermärkten, Einkaufszentren oder Hotels zu platzieren – dort wo es stark frequentierte Stellflächen.