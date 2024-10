Purpose Green: Berliner ClimateTech erhält 15 Millionen Dollar

Das Berliner ClimateTech-Scale-up Purpose Green hat in einer neuen Finanzierungsrunde fast 15 Millionen Dollar (13,6 Millionen Euro) eingesammelt. Purpose Green positioniert sich als One-Stop-Shop für energieeffiziente Renovierung und ESG-Portfoliomanagement. Die Runde hat Fifth Wall angeführt, ein Vermögensverwalter, der sich auf die Verbesserung, Zukunftssicherheit und Dekarbonisierung der bebauten Welt konzentriert. Durch diese Kapitalzufuhr belaufen sich die bisher von der 2016 gegründeten Jungfirma gesammelten Mittel auf 18,4 Millionen US-Dollar.

Scale-up verspricht „neue Standards in der Nachhaltigkeit von Immobilien“

„Wir fühlen uns geehrt, Fifth Wall als strategischen Partner bei unserer Mission zur Förderung nachhaltiger Veränderungen im Bausektor begrüßen zu dürfen. Diese Investition in Purpose Green markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Bewegung hin zu umweltfreundlichen Gebäuden“, sagt Lucas Christel, Mitgründer von Purpose Green. „Gemeinsam sind wir bereit, neue Standards in der Nachhaltigkeit von Immobilien zu setzen.“

Die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde will die Jungfirma zur Teamerweiterung verwenden. Dabei soll der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Software- und Automatisierungsfähigkeiten liegen. Dazu gehört die Weiterentwicklung der Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) durch die Erweiterung der Energy-Intelligence-Tools, der Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung und des Zertifizierungsfortschritts sowie der Einsatz von KI, um sicherzustellen, dass die Plattform auf dem neuesten Stand bleibt.

Purpose Green will Nachrüstungsprozess vereinfachen

„Wir freuen uns sehr, Purpose Green in das Portfolio von Fifth Wall aufzunehmen“, erklärt Miguel Nigorra, Partner und Leiter Europa bei Fifth Wall. „Wir werden Hand in Hand mit Lucas und seinem unübertroffenen Team nicht nur den Marktanteil von Purpose Green in ganz Europa erhöhen, sondern das Unternehmen darüber hinaus zum unverzichtbaren Partner für die führenden Firmen der Immobilienbranche machen und damit Maßstäbe für ein grünes Vermögensmanagement zu setzen.“

Das Scale-up will den Nachrüstungsprozess vereinfachen und den Übergang zu einem nachhaltigen Gebäudebestand beschleunigen. Dadurch will man eine entscheidende Marktlücke schließen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die entweder eine hochwertige ESG-Analyse oder fragmentierte Dienstleistungen anbieten, kombiniere die Jungfirma fachkundige Beratung, innovative Software und eine nahtlose Umsetzung und konzentriert sich dabei auf Anlageimmobilien.