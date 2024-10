MATR: Sechsstelliges Investment für nachhaltige Matratzen von Greiner Innoventures

“MATR“ wurde 2022 von Verena Judmayer und Michaela Stephen gegründet und bietet innovative Matratzen-as-a-Service-Lösung für die Hotelbranche an. Jetzt hat das Wiener Kreislaufwirtschafts-Startup seinen Ursprungs-Investor “Greiner Innoventures“ erneut überzeugt und sich ein Investment im sechsstelligen Bereich gesichert.

MATRs Kreislaufwirtschaft

In Europa landen jedes Jahr rund 30 Millionen Matratzen im Müll, so der Europäische Verband der Bettwarenindustrie. Mit MATR verfolgen Judmayer und Stephen deshalb die Vision einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Sie haben nach einer Möglichkeit gesucht, Hotels qualitativ hochwertige Matratzen zur Verfügung zu stellen und diese rechtzeitig zu recyceln. Und gefunden: Heute entwickeln die beiden Gründerinnen Matratzen basierend auf EU-Ecodesign und Circular Design-Kriterien – der gesamte Produktlebenszyklus soll von Beginn an berücksichtigt werden. . Hat die Matratze ausgedient, verspricht das Startup, sie wieder zurückzunehmen und die Materialien wiederzuverwerten. Auf diesem Weg soll Zeit, Geld und CO2 gespart werden.

Greiner Innoventures will Startups fördern

Der Innovations-Inkubator “Greiner Innoventures“ ist als Corporate Business Angel unterwegs und unterstützt Startups finanziell und bei der Weiterentwicklung der Ideen. Greiner selbst ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kunststoff- und Schaumstofflösungen. “Greiner Innoventures hat uns von Anfang an begleitet und unterstützt unsere Vision, die Art und Weise, wie Matratzen entwickelt und verwendet werden, zu revolutionieren“, so das Startup in einem Posting auf LinkedIn.

Denn: Die Idee zu MATR entstand bei einem Hackathon Ende 2020, wo Greiner Innoventures die Frage, wie Matratzen in einem Kreislauf verwertet werden können – aufgeworfen hat. Heute weist Co-Founderin Judmayer darauf hin, wie wichtig es ist, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, denn seit der Gründung habe es viele Höhen und Tiefen gegeben.

Partner mit Netzwerk und Branchenexpertise

Dieses Mal gab es von Greiner ein Investment im niedrigen sechsstelligen Bereich. Dem Kunststoff-Pionier gehören laut Firmenbuch nun 16,84 Prozent der Unternehmensanteile. „Greiner Innoventures bleibt bewusst Minderheitseigentümer – der Startup-Spirit soll schließlich erhalten bleiben“, erklärt Philipp Kranewitter, Senior Expert Innovation Manager bei Greiner Innoventures. Der Startup Hub gibt an, sich nicht nur als Investor zu sehen, sondern auch “als Partner mit einem großen Netzwerk und umfassender Branchenexpertise.”

Kapital für Europa-Expansion

Vor kurzem sicherte sich MATR außerdem eine AWS-Seed-Finanzierung. Mit dem Kapital will man jetzt vor allem eines – wachsen: “Wir sind bereit, weiter zu expandieren und unsere Lösungen für die Kreislaufwirtschaft in weitere Hotels in Europa und darüber hinaus zu bringen.” Über den heimischen Markt hinaus haben sie es schon geschafft: In Deutschland ist das fünfköpfiges Team hinter MATR bereits aktiv. Österreich bleiben die Gründerinnen trotzdem treu: In den nächsten Tagen, vom 4. bis zum 6. Oktober ist das Kreislaufwirtschafts-Startup mit seinen nachhaltigen Matratzen bei der “WeFair 2024“ in Linz anzutreffen.