Quantum Optics Jena: Deutsches Telekom-Startup erhält 8,5 Mio. Euro

Das Startup Quantum Optics Jena (QOJ) hat in einer Series A-Finanzierungsrunde (Series A) erhält das Unternehmen weitere 8,5 Millionen Euro. Mit seiner Quantenverschlüsselung ermöglicht QOJ abhörsichere Kommunikation für Unternehmen und Institutionen jeder Größe. Das frische Kapital soll die Expansion vorantreiben und die Quantenschlüsseltechnologie von QOJ für den breiten Markt verfügbar machen.

Startup setzt auf Quantenoptik für Verschlüsselung

Lead-Investor bei der Finanzierungsrunde ist Join Capital, ein führender europäischer Venture-Capital-Geber. Ebenfalls dabei sind die Erst-Investoren ELAS Technologies GmbH, Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds und beteiligungsmanagement Thüringen (bm|t) sowie Business Angel Malte Pollmann. „QOJ hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir sicher kommunizieren, grundlegend zu verändern. Wir sind beeindruckt von der Expertise des Teams und der Leistungsfähigkeit der Technologie“, sagt Tobias Schirmer, Partner bei Join Capital.

Beim Thema Cyber-Sicherheit setzt Quantum Optics Jena, wie der Name schon andeutet, auf Quantenoptik. Um Informationen und Daten abhörsicher zu übertragen, nutzt die Jungfirma verschränkte Photonenpaare (Lichtquanten). Mit ihrer Hilfe generiert das Startup einen geheimen Schlüssel, um Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Diese Methode nennt sich verschränkungsbasierte Schlüsselverteilung (Entanglement-based Key Distribution, EKD).

Quantum Optics Jena „bereit für Einsatz in realer Welt“

Mehrere Nutzer:innen sollen gleichzeitig und abhörsicher mit Hilfe der erzeugten Quantenschlüssel kommunizieren können. Quantum Optics Jena ist nach eigenen Angaben weltweit der einzige kommerzielle Anbieter von solchen Mehrparteien-Quantenschlüsselverteilsystemen. Das Jungunternehmen entwickelt Hardware, Software und Services für den Datenaustausch und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Damit richtet sich die Jungfirma vor allem an Kunden mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie Regierungsnetzwerke, kritische Infrastrukturen und Banken, die vertraulich und sicher kommunizieren müssen, aber potenziellen Hackerangriffen ausgesetzt sind.

„Unsere Technologie ist nicht länger auf Forschungslabore beschränkt, sondern bereit für den Einsatz in der realen Welt. Mit der neuen Finanzierung können wir unsere Produktionskapazitäten erweitern und unsere Technologie global skalieren“, erklärt Kevin Füchsel, CEO Quantum Optics Jena. QOJ wurde 2020 aus dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena ausgegründet. Geschäftsführer ist neben Kevin Füchsel auch Oliver de Vries.

Quantum Optics Jena ist nach eigenen Angaben bereits ein Global Player und in Singapur, Spanien, Österreich und der Slowakei aktiv. In North Carolina in den USA besteht eine Vertriebs-Dependance. Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Vernetzung von Datenzentren und kritischen Infrastrukturen. Im ländlichen Raum baut man gemeinsam mit Partnern rund um die Groß- und Universitätsstadt Jena ein Kommunikationssystem auf, um Informationen und Patientendaten sicher zum Universitätsklinikum Jena senden zu können. Außerdem ist QOJ am Aufbau einer Europäischen Quantenkommunikationsinfrastruktur, kurz EuroQCI, beteiligt. Bis 2027 soll sie in ganz Europa funktionsfähig sein.