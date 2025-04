Raiffeisen beteiligt sich an Clean-Energy-Firma Enlion

Die Raiffeisen Niederösterreich-Wien und die Raiffeisenlandesbank Burgenland beteiligen sich an der Enlion Service GmbH (ehemals Futuregrid.Energy Service GmbH). Dabei handelt es sich um ein Clean-Energy-Unternehmen aus dem Burgenland, das sich auf Bereiche wie Photovoltaik und E-Mobilität konzentriert. Mit dem Investment will Raiffeisen dabei helfen, Impulse für eine unabhängige, nachhaltige und regionale Energieversorgung zu setzen.

Enlion baut Energiegemeinschaften auf

Enlion bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen PV-Gemeinschaftsanlagen und PV-Beteiligungsmodellen an. Die Energy-Firma verbindet Bürger:innen, Unternehmen und Gemeinden in Energiegemeinschaften und liefert smarte Lösungen rund um Photovoltaik, Batteriespeicher und Co. Mit dem Modell der “Energiezelle” bietet Enlion den Plan, die Werkzeuge und das Know-how, um Strom lokal zu erzeugen, zu speichern und zu nutzen.

Ziel der Partnerschaft mit der Raiffeisen ist es, ein österreichweites Netzwerk aus regionalen “Energiezellen” aufzubauen. Das sind Regionen, in denen Stromgewinnung, -speicherung und -verbrauch aller Teilnehmer:innen optimal aufeinander abgestimmt sind. Durch ihre Vernetzung soll ein flexibles, dezentrales und krisensicheres Gesamtsystem entstehen.

Raiffeisen fördert erneuerbare Energien

Raiffeisen bringt als neuer Partner ein breites Netzwerk, Know-how bei der Gründung von Energiegemeinschaften sowie einen eigenen Ökostromtarif namens “Auri” mit. Darüber hinaus will die Finanzinstitution auch Gestaltungskraft mit einbringen. So liegt der Fokus der Kooperation auch auf maßgeschneiderten Finanzierungs- sowie Contracting-Lösungen – für alle, die ohne große Initialaufwände in das neue Energiesystem investieren möchten.

„Um die Energiewende zu schaffen, braucht es unternehmerischen Mut, attraktive Initiativen und Produkte, aber auch die nötige Finanzierung. Mit der Partnerschaft mit Enlion steuern wir den nachhaltigen Treibstoff für Innovationen und Wertschöpfung bei. Die Weiterentwicklung des Unternehmens als zentrale Plattform für regionale Energiekonzepte wird nun gezielt vorangetrieben. Das passt gut zu unserem Anspruch, mit Produkten im Banking und weit darüber hinaus Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen beizutragen und uns als Begleiter in allen Lebenslagen zu positionieren“, sagt Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen Niederösterreich-Wien.

Unternehmen startet Community Hub im Burgenland

Generaldirektor-Stv.In Eva Fugger, Raiffeisenlandesbank Burgenland, zeigt sich von der Kooperation mit Enlion überzeugt: “Das Burgenländische Pionier-Modell der flächendeckenden Energiegenossenschaften zeigt eindrucksvoll, wie die Kraft der Gemeinschaft nicht nur die Energiewende vorantreibt, sondern auch wirtschaftliche Vorteile für alle Teilnehmer:innen – Bürger:innen, Kommunen und Unternehmen – schafft. Durch die Kooperation mit Raiffeisen NÖ-Wien und der Erweiterung unserer Produktpalette um ‘Auri’ können wir den Mitgliedern der Energiegenossenschaften im Burgenland nun ein Komplettangebot an regionalem Ökostrom zu einem attraktiven und fairen Preis anbieten.“

“Es liegt an uns, das Energiesystem der Zukunft gemeinsam aufzubauen. Wir wollen mit unseren Partnern bei Raiffeisen zeigen, dass es möglich ist, die Energieversorgung in die Hände der Regionen zu legen – erneuerbar, vernetzt und wirtschaftlich. Wir lassen das österreichweite Modell der ‚Energiezelle‘ Wirklichkeit werden,” so Andreas Schneemann, Gründer und Geschäftsführer von Enlion.

Der Startschuss für die Energienahversorgung durch Enlion erfolgt bereits im Mai 2025. Im Burgenländischen Ollersdorf entsteht ein Community Hub, der Photovoltaik, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und digitale Mehrwertdienste kombiniert. Dieses Modell zeigt, wie regionale Energieversorgung modern, nachhaltig und wirtschaftlich gestaltet werden kann.