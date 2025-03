InnoEnergy: Europa soll bis zu 160 Mrd. Euro an Cleantech-Investitionen bekommen

Heute bekommt der Impact-Investor InnoEnergy ein neues Gesicht und gibt bekannt, neue Fonds aufzulegen: Bis 2030 will man bis zu 160 Milliarden Euro an Cleantech-Investitionen in Europa mobilisieren. Die Vision: Innovationen im Bereich sauberer Technologien zu industrialisieren.

Scale-up ecop aus Österreich durch InnoEnergy gefördert

InnoEnergy entstand 2010 als Initiative des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT). Es handelte sich um eine der ersten Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC), die sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Unterstützer klimafreundlicher Unternehmen entwickelt hat. Derzeit ist InnoEnergy in über 160 Start-ups und Scale-ups investiert, darunter ecop aus Österreich. Das Scale-up hat sich auf die Rückgewinnung industrieller Abwärme mithilfe einer neuartigen industriellen Wärmepumpentechnologie spezialisiert. Für die Lösung gab es 3,9 Millionen Euro von EIT InnoEnergy.

Vier industrielle Einhörner

Der Impact-Investor hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 15 Jahren mehr als 500 Unternehmen unterstützt – vier von ihnen haben sich zu industriellen Einhörnern entwickelt: Freyr, Stegra, Verkor, and Northvolt. Insgesamt hätten die Unternehmen bis heute mehr als 34 Milliarden Euro aufgebracht und 40.000 Arbeitsplätze geschaffen. Laut InnoEnergy sind sie auf dem besten Weg, bis 2030 110 Milliarden Euro Umsatz zu erzielen und gleichzeitig 2,1 Gigatonnen CO₂ zu reduzieren.

Europa als wichtiges Ziel für sauberes Technologiekapital

Laut InnoEnergy wird das Kapital nun mobilisiert, da es eine solide Pipeline sauberer Industrieunternehmen gibt, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums in Europa spielen. Diese gelte es zu fördern. Außerdem möchte man Clean- und GreenTech-Lösungen langfristige Investitionssicherheit bieten. Die Pläne von InnoEnergy stimmen nach eigenen Angaben auch mit dem Clean Industrial Deal der Europäischen Union und den gesetzten Klimazielen bis 2040 überein.

Bei den 160 Milliarden Euro handelt es sich um den gesamten Finanzierungsbedarf für das Portfolio von InnoEnergy zwischen 2025 und 2030, einschließlich Eigenkapital, Fremdkapital, Zuschüssen und Projektfinanzierungen.

„Energiewende und der industrielle Wandel sind kein Zuckerschlecken“

InnoEnergy will ab sofort seine Rolle als führender Frühphasen-Investor weiter ausbauen und „die Lücke bei den Wachstumsinvestitionen in Europa schließen“. Zusätzlich seien strategische Initiativen rund um Wertschöpfungsketten in aufstrebenden Sektoren geplant – es gehe darum, die Entwicklung neuer Märkte für saubere Technologien zu beschleunigen. Konkret ist hier die Rede von den Bereichen Batterien, Photovoltaik, umweltfreundlicher Strom und grüner Wasserstoff.

„Wir wissen aus erster Hand, dass die Energiewende und der industrielle Wandel kein Zuckerschlecken sind. Unsere Wachstumsstrategie sendet ein klares Signal: Wir bleiben auf Kurs und gehen die Komplexität der Industrialisierung sauberer Technologien mit aller Kraft an. Europa hat einen einzigartigen Binnenmarkt, eine starke industrielle Basis und den ehrgeizigsten und stabilsten Rechtsrahmen, der durch den Clean Industrial Deal bekräftigt wurde (…)“, so Diego Pavia, CEO von InnoEnergy.

„Tiefgreifender industrieller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel“

Die Investmentgesellschaft will mit ihrer neuen Marke signalisieren: „Wir sind hier, um weiterhin führend zu sein, um Partnerschaften zu bilden und um die schwierigen Dinge zu verwirklichen.“ Man richte sich dabei gezielt an Investor:innen, Innovator:innen, politische Entscheidungsträger:innen und führende Vertreter:innen der Industrie.

Elena Bou ist Innovationsdirektorin bei InnoEnergy. Sie bezeichnet die Energiewende als mehr als ein ökologisches Gebot: „Sie ist die Grundlage für einen tiefgreifenden industriellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, der mutige Maßnahmen erfordert, um sicherzustellen, dass Innovationen im Bereich der sauberen Technologien schnell skaliert werden.“