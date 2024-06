Rebel Meat: Startup an Tiefkühlfirma concept cool verkauft, Kaufpreis geheim

Sie sind mit Burgern, die zur Hälfte aus Pilzen bestehen gestartet, haben dann Station bei Fleisch-armen Nuggets für die Zielgruppe Kinder gemacht – und landen nun bei der St. Pöltener Firma concept cool, die sich auf Tiefkühlspeisen spezialisiert hat: Das Wiener Food-Startup Rebel Meat, bekannt für seine Fleischprodukte mit Gemüseanteil, wird mit Juni 2024 von der concept cool Vertriebsgesellschaft mbH übernommen. concept cool ist etwa auch für Marken wie Vitus Vitality oder Neni tätig.

Concept cool plant durch die Übernahme das Produktportfolio von Rebel Meat weiter auszubauen und insbesondere die Bio-Marke Rebel Kids im Bereich hochwertiger Convenienceprodukte für Kinder zu stärken. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die Bilanz für 2023 von Rebel Meat weist jedenfalls einen Verlust von 2,1 Mio. Euro aus, inklusive eines Verlustvortrags von 1,5 Mio. Euro.

Rebel Meat wurde 2019 von Cornelia Habacher und Philipp Stangl gegründet und konnte sich schnell mit seinen Hybrid-Fleischprodukten einen Namen am österreichischen Markt machen. Nach anfänglichem Hype konzentrierte sich das Unternehmen zunehmend auf die Produktlinie für Kinder, die unter der Marke Rebel Kids vermarktet wird. Ziel ist es, gesündere und nachhaltigere Tiefkühlprodukte für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren anzubieten.

Rebel Kids setzt auf Bio-Qualität und Convenience

Die Produkte von Rebel Kids zeichnen sich durch die Verwendung von heimischem Bio-Fleisch und einem hohen Gemüseanteil aus. „Das Konzept von Convenienceprodukten aus heimischem Bio-Fleisch mit der Extraportion Gemüse ist sehr ansprechend für Familien mit Kindern von 3 bis 12 Jahren“, so Oliver Fritsch, Inhaber von concept cool.

Die Produkte von Rebel Kids sind bereits in über 1.500 Filialen in Österreich und Deutschland erhältlich, darunter bei Händlern wie Spar, BILLA, UNIMARKT und Alnatura. Auch in der Gemeinschaftsverpflegung, beispielsweise im IKUNA Freizeitpark oder bei der Menümanufaktur in Wien, kommen die Tiefkühlprodukte zum Einsatz. Die Rebel Kids Bio Hühnersticks wurden zuletzt zum „Bio-Produkt des Jahres 2024“ in Österreich gekürt.

Concept cool plant internationale Expansion und Produkterweiterung

Für concept cool bietet die Übernahme von Rebel Meat die Chance, das eigene Produktportfolio zu erweitern und die Marke Rebel Kids international zu etablieren. „Wir freuen uns, diese spannende junge Marke durch unser Netzwerk international erfolgreich zu machen“, so Fritsch. Dabei kann concept cool auf jahrelange Erfahrung im Bereich Tiefkühlkost und ein breites Netzwerk im Lebensmittelhandel zurückgreifen.

In den kommenden Jahren sollen unter der Marke Rebel Kids weitere Produkte auf den Markt gebracht werden, um Familien eine größere Auswahl an gesunden und nachhaltigen Convenienceprodukten zu bieten. „Mit concept cool haben wir den perfekten Partner gefunden für die weitere Skalierung – in Bezug auf die Produktpalette, aber auch in Bezug auf internationale Markterweiterung“, zeigt sich Rebel-Meat-Mitbegründerin Cornelia Habacher überzeugt.