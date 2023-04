René Danzinger verstärkt tecnet als Investment Manager

René Danzinger verstärkt den auf Frühphaseninvestments spezialisierten Venture Capital Fonds tecnet equity als Investment Manager. Der Finanzexperte unterstützt und betreut Unternehmen aus den Bereichen Software/SaaS Solutions, Marketing und Nachhaltigkeit. Sein Know-how soll er insbesondere bei den Portfolio-Unternehmen Corplife, Shopstory.ai und ESG Plus/CLEANVEST PRO einbringen.

tecnet Venture Capital hat Fondsvolumen von 50 Mio. Euro

„tecnet Venture Capital zählt zu den aktivsten VCs in Österreich mit einem sehr attraktiven Beteiligungsportfolio und kann zahlreiche erfolgreiche Exits vorweisen. Die Entscheidung, mich dem Team rund um Doris Agneter anzuschließen, war rasch getroffen. Meine oberste Priorität ist, die mir anvertrauten Portfolio-Unternehmen tatkräftig zu unterstützen und zum Erfolg zu führen“, so René Danzinger zu seinem Einstand. tecnet Venture Capital weist ein Fondsvolumen von rund 50 Millionen Euro vor. Das Venture Capital-Unternehmen finanziert in erster Linie junge, innovative Tech-Firmen.

Seine berufliche Laufbahn begann der Niederösterreicher bei der Oesterreichische Kontrollbank AG als Financial Analyst. Es folgten zwei Jahre bei Austria Wirtschaftsservice als Investment Manager Venture Capital. Ab 2002 gehörte Danzinger über 16 Jahre dem Management der Hedge-Fonds-Gruppe Superfund an. Dort leitete er als Geschäftsführer die Bereiche Marketing und Produkte.

René Danzinger will Portfolio-Firmen zum Erfolg führen

Danach verantwortete er bei Privé Technologies, einem WealthTech Startup aus Hongkong, als Head of Project Management die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten für Banken, Asset-Manager und Versicherungen im DACH-Raum. Danzinger besuchte eine HTL mit der Spezialisierung auf Maschinenbau & Betriebstechnik und absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Wien. Er war auch als Lektor an der Fachhochschule des BFI Wien mit den Schwerpunkten Bilanzanalyse und Konzernrechnungslegung tätig.