Respire Academy: Digitale Stressbewältigung für die moderne Arbeitswelt

Die Respire Academy, gegründet von der ehemaligen Golfprofi Nadine Rass und ihrem Partner Christoph Holzknecht, bringt ihr Stressmanagement-Programm in digitaler Form auf den Markt. Nachdem das Konzept bereits erfolgreich im B2B-Bereich etabliert wurde, soll nun der Endverbrauchermarkt erschlossen werden.

Von der Sportelite zur Stressbewältigung

Nadine Rass hat als Profigolferin mit den Besten der Welt trainiert und gespielt, darunter auch Tiger Woods. Ihre Erfahrungen aus dem Leistungssport inspirierten sie zur Entwicklung eines Resilienz-Coachings, das nun in der Respire Academy seine digitale Umsetzung findet.

Gemeinsam mit Christoph hat sie ein hybrides Stressmanagement-Programm aufgebaut, das auf den Grundpfeilern Resilience, Sports, Inspiration und Recovery basiert. „Wir sind nicht so redselig, wir sind eher Macher“, beschreibt das Duo sich selbst.

Skalierbares Lizenzmodell

Die digitale Plattform ist sowohl auf dem Handy als auch auf dem Laptop nutzbar. Die App bietet Audio- und Video-Sessions, die Nutzer:innen flexibel in ihren Alltag integrieren können. Dabei decken die Inhalte sechs verschiedene Bereiche ab, darunter Ernährung, Schlaf und Natur. Die App existiert bereits und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Respire Academy setzt mit ihrer App auf ein skalierbares Lizenzmodell. Nutzer:innen können Lizenzen erwerben, wobei es zwei Varianten gibt: Basic und Complete. Die Complete-Version kostet 690 Euro pro Jahr und bietet den vollen Zugriff auf alle Inhalte.

Investor:innen gesucht: Von B2B zu B2C

Bisher wurde das Konzept der Respire Academy erfolgreich im Unternehmensbereich eingesetzt. Zu den Kund:innen zählen unter anderem Microsoft und voestalpine. Nun soll auch der B2C-Markt erschlossen werden. Denn einige Unternehmen scheuen die Investition. Doch das Gründerteam möchte dennoch eine Möglichkeit schaffen, dass Menschen von ihrem Programm profitieren können.

Um das Wachstum zu beschleunigen, sucht das Gründungsteam nun bei 2 Minuten 2 Millionen nach einem Investment. Ihre Forderung: 350.000 Euro für 12 % der Unternehmensanteile. Das Kapital soll in Social Media, ein Keynote-Festival und die Veröffentlichung eines Buches fließen. „Health is the new wealth“, ist sich Rass sicher. Doch ob sie die Investoren überzeugen kann, wird sich erst in der neuen Folge zeigen.

Respire Academy tritt am 18. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.