Reste des Startups EasyVegan werden via Linkedin zum Verkauf feilgeboten

Treber-Taler, Linsen-Burger und Linsen-Bällchen: Unternehmer:innen, die mit solchen veganen Produkten künftig etwas am Markt anfangen können und wollen, können jetzt zuschlagen. Denn das Salzburger Startup EasyVegan von Martin Jager und Cassandra Winter wird nach der Insolvenz im Februar zugesperrt – und die Überreste des 2020 gegründeten Salzburger Unternehmens stehen zu Verkauf.

Anstatt den Kopf nach dem Beschluss, das konkurse Unternehmen schließen zu müssen, in den Sand zu stecken, wollen Jager und Winter das Beste draus machen. Via Linkedin haben sie ein Verkaufs-Video der besonderen Art verbreitet, in dem die beiden Gründer:innen das, was man aus dem Überresten des Unternehmens heraus kaufen kann, zu präsentieren.

„Schlüsselfertig“

„Wir waren auf der Zielgeraden. Doch konnten die gestiegenen Kosten nicht rechtzeitig durch das Wachstum kompensiert werden. So mussten wir am 10. Februar 2024 den Konkurs anmelden“, schreiben die beiden. Deswegen heißt es jetzt: „FOR SALE – Ausgereiftes Geschäftsmodell für nachhaltigen Erfolg!“ man könne den Betrieb quasi „schlüsselfertig“ übernehmen.

„Es kann sofort an Ort und Stelle weitergehen. Mit dem Team, der Produktionsmaschinen, Marke und Rezepturen und den aufrechten Listungen im Gastro-Großhandel“, so Jager zu Trending Topics. Man könne nach dem Erwerb von Maschinen, Marke und Rezepturen und den aufrechten Listungen an einem anderen Standort weiter produzieren. „Auch wir Gründer, würden – wenn gewünscht – die Standortverlagerung begleiten und weiterhin unser gesamtes Engagement einbringen. Wir haben noch viele weitere Produktinnovationen im Hinterkopf“, heißt es.

Die Schließung des Unternehmens wurde letztendlich angeordnet, weil der Masseverwalter angezeigt hatte, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen. Der Verkauf der Assets erfolgt nun über diesen Masseverwalter. Laut Jager lönnten sich Interessenten bei Kaufinteresse an office@easyVEGAN.at wenden.