revibe: Vibe startet E-Auto-Abo für Gebrauchtwagen – so viel günstiger sind die Gebrauchten

Vibe bietet nun auch offiziell gebrauchte E-Autos als Abo an. Das Angebot nennt sich „revibe“: Konkret werden dabei „sorgfältig geprüfte“ E-Fahrzeuge mit „Vorgeschichte“ und den bekannten Vorzügen im E-Auto-Abo angeboten, lediglich zu einem niedrigeren Preis und mit fixen Laufzeiten. „Damit schaffen wir einerseits eine ressourcenschonende und transparente Weiterverwertung und andererseits ein besonders attraktives Angebot für Menschen und Unternehmen mit einer besonderen Budgetorientierung“, erklärt Co-Gründerin Lisa Ittner.

„Auf Augenhöhe mit Neufahrzeugen“

Äußerlich und auch innerlich sollen die gebrauchten Modelle „auf Augenhöhe mit Neufahrzeugen“ sein und auch in allen „gefragten Fahrzeugklassen“ erhältlich sein. Durch die reduzierten Abo-Kosten und ein Plus an Nachhaltigkeit soll das Angebot „jungen, ambitionierten Unternehmen und zusehends auch immer mehr Privatkunden“ entgegenkommen. Das revibe-Abo übernimmt laut Vibe alle Verwertungs- und Haltbarkeitsrisiken. Zudem gelte auch für revibe das Angebot, Lohnnebenkosten durch Gehaltsumwandlung zu senken.

2.500 E-Autos bei Vibe

„Wir sind überzeugt, dass Elektromobilität nicht nur eine Antwort auf die Fragen unserer Zeit ist, sondern auch eine Einladung, die Welt mit offenen Augen und einem sauberen Gewissen zu erkunden,“ erklärt Martin Rada, Managing Director von Vibe. „Wir bei vibe streben danach, der führende Anbieter für nachhaltige Mobilitätslösungen in Europa zu werden. Unser Ziel ist es, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen, indem wir flexible, umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternativen zum traditionellen Fahrzeugkauf und -leasing anbieten.“ Die gegenwärtigen Diskussionen über das Für und Wider der Elektromobilität seien vor

allem Ausdruck dafür, wie weit es diese neue Technologie inzwischen gebracht hat, erklärt er weiter. „Wir haben heute schon mehr als 2.500 E-Autos im Abo, das Interesse daran steigt täglich und immer mehr Modelle kommen auf den Markt. Zudem werden die Menschen immer routinierter im Umgang mit der Technik und dem planen der Batteriereichweite.“

Wie viel günstiger ist gebraucht?

Trending Topics hat sich angesehen, wie viel günstiger die gebrauchten Modelle tatsächlich sind. Exemplarisch ziehen wir das Model Y Long Range von Tesla heran (eines der wenigen Modelle, die neu und gebraucht zu abonnieren sind). Neu kostet das Auto monatlich ab 1.199 Euro, gebraucht ab 1.016 Euro. Der Kilometerstand des Gebrauchten liegt in diesem Fall bei 16.289 Kilometer. Allerdings: Bei revibe ist die fixe Laufzeit deutlich länger, sie beträgt für das Model Y 30 Monate, beim Neuwagen startet die Mindest-Abodauer bei sechs Monaten. Das Model 3 Long Range ist gebraucht für 900 Euro im Monat zu haben, ein Seat Mii Electric Plus bereits ab 275 Euro monatlich. Ein ähnliches Bild wie bei Tesla zeigt sich bei Audi: Der Q4 40 e-tron kostet neu (mit mindestens sechs Monaten Laufzeit) 1.049 Euro m Monat, gebraucht „nur“ 850 Euro. Mindestlaufzeit: 24 Monate, bei rund 29.500 bereits gefahrenen Kilometern.