Runway: AI-Video-Unicorn peilt 450-Millionen-Dollar-Investment an

Das New Yorker Scale-up Runway AI, das Videos mit künstlicher Intelligenz generiert, befindet sich SiliconAngle zufolge in Gesprächen über eine neue Finanzierung in Höhe von 450 Millionen Dollar bei einer Bewertung von vier Milliarden Dollar. An den Fundraising-Gesprächen ist Berichten zufolge die VC-Firma General Atlantic beteiligt. Im letzten Jahr hat die Jungfirma schon mit ihrem Text-to-Video-Tool Gen-2 Aufsehen erregt und eine Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar erreicht.

Runway will Videoproduktion revolutionieren

Runway ist 2018 an den Start gegangen und bietet eine AI-Plattform an, die den Prozess der Videoerstellung und -bearbeitung verbessert. Nach eigenen Angaben baut das Unternehmen „Systeme mit künstlicher Intelligenz, um eine neue Ära der Kreativität einzuläuten, in der die besten Geschichten erst noch erzählt werden müssen.“ Die Plattform von Runway bietet eine Reihe von kreativen Werkzeugen, die den Workflow sowohl für professionelle Videos als auch für Hobbyfilmer:innen vereinfachen und verbessern sollen, darunter Videobearbeitung in Echtzeit, automatisiertes Rotoscoping und Motion Tracking.

Die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens zielen darauf ab, den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Produktion hochwertiger Videoinhalte zu reduzieren. Das automatisierte Rotoscoping-Tool kann beispielsweise schnell und präzise Vorder- und Hintergrundelemente voneinander trennen – eine Aufgabe, die üblicherweise viel manuellen Aufwand erfordert. Eine weitere Funktion von Runway, die Bewegungsverfolgung, ermöglicht es Nutzer:innen, sich bewegende Objekte in einem Video zu verfolgen und Effekte auf sie anzuwenden. Die Automatisierung hilft, den Bearbeitungsprozess zu rationalisieren und ihn zugänglicher und weniger zeitaufwändig zu machen.

Bislang Finanzierungen von 237 Millionen Dollar

Runway sorgte zuletzt am 17. Juni für Schlagzeilen, als es Gen-3 Alpha vorstellte, ein neues KI-Modell, das 10-Sekunden-Videos auf der Grundlage von Textanweisungen erstellen kann. Das Modell kann Videos mit höherer Wiedergabetreue als frühere Modelle erzeugen und, so Runway, Bewegungen besser darstellen.

Das Unternehmen entwickelt außerdem eine Reihe neuer Sicherheitsfunktionen, um sicherzustellen, dass sein KI-Videodienst nicht zur Erstellung schädlicher Inhalte dienen kann. Im Rahmen dieser Bemühungen wird das Unternehmen ein Herkunftssystem einführen, das auf dem C2PA-Standard basiert, einem Standard, den ein Industriekonsortium entwickelt hat, zu dem Tech-Riesen wie Intel oder Arm gehören.

Vor der potenziellen neuen Risikokapitalrunde hat Runway bisher 237 Millionen Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, einschließlich Runden von 141 Millionen Dollar im Juni 2023 und 50 Millionen Dollar im Dezember 2022. Zu den Investoren des Unternehmens gehören Google, Nvidia, Salesforce Ventures, Felicis Ventures, Amplify Partners, Lux Capital Management, Coatue Management und Madrona Venture Group.