Salzstrom: Wiener Salzbatterie-Startup erhält Millioneninvestment

Salzstrom, ein Wiener Cleantech-Startup, das Energiespeicherlösungen auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie entwickelt und vertreibt, hat eine siebenstellige Pre-Seed-Finanzierung erhalten, unter anderem von der Erste Bank. Die Jungfirma hat nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen ein CE-zertifiziertes Batteriemodul auf dem europäischen Markt eingeführt. Nun startet das Startup in die nächste Phase. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten will man strategisch in einer neuen Gesellschaft (FlexCo) bündeln, um die technologische Entwicklung weiter voranzutreiben.

Salzstrom bietet Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien

„Wir sind überzeugt, dass die Zeit reif ist für eine sichere, umweltfreundliche und faire Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien“, sagt Stefan Nolte, CFO und Mitgründer von Salzstrom. „Diese Finanzierung ist ein sehr starkes Signal und ein wesentlicher Meilenstein auf unserem Weg. Wir danken allen beteiligten Finanzierungspartnern – insbesondere der Erste Bank – für die professionelle und engagierte Unterstützung in dieser entscheidenden Phase des Unternehmensaufbaus.“ Laut dem Startup handelt es sich bei der aktuellen Finanzierung um eine der größten ihrer Art in der Frühphase.

Natrium-Ionen-Batterien gelten als eine sichere und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Die Technologie verspricht eine besonders lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit. Salzstrom hat es sich zum Ziel gemacht, mit dieser Technologie eine Energiezukunft zu fördern, die sicher, nachhaltig und fair für alle ist. Ziel ist es, die Speichertechnologie der Zukunft auf Basis von Natrium (Salz) in Europa zu etablieren. Damit will man die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen (insb. Lithium, Kobalt und Nickel) reduzieren.

Gründerteam mit langjähriger Erfahrung

Das Jungunternehmen wurde erst in diesem Jahr von Peter Arnold, Stefan Nolte und Jürgen Ellensohn ins Leben gerufen. Die drei Founder können viele Jahre in unterschiedlichen, für das Startup relevanten Bereichen vorweisen. Peter Arnold ist ein Seriengründer mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Forschung und agiler Entwicklung im Bereich Batterien sowie Energiemanagement. Unter anderem hat er auch das Startup Solar Spider mitgegründet. Stefan Nolte ist ein erfahrener Unternehmer und Experte im Bereich Unternehmensaufbau, Strategie und M&A. Jürgen Ellensohn ist ein Entrepeneur mit Expertise im Bereich Markenaufbau und Wachstumsstrategien.