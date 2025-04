Enpal erhält 110 Mio. Euro und tritt in direkte Konkurrenz zu 1Komma5 Grad

Zahlreiche Solarunternehmen sind im vergangenen Jahr in Konkurs gegangen. Die Branche hatte es unter anderem aufgrund eines starken Nachfragerückgangs, hoher Konkurrenz aus China und gestiegener Zinsen nicht leicht.



Doch das Berliner Energie-Unternehmen Enpal hat gerade in einer neuen Finanzierungsrunde 110 Millionen Euro eingesammelt. Obwohl die eingebrochene Nachfrage auch bei Enpal Spuren hinterlässt, steht die Solarfirma aktuell gut da – sie hat ihr Geschäft in den letzten 12 Monaten neu ausgerichtet.

Komplettanbieter für grüne Energie

2024 hat Enpal zum ersten Mal rote Zahlen geschrieben. Laut dem Gründer Mario Kohle lag dies vor allem daran, dass mehr als 100 Millionen Euro in den Umbau des Unternehmens investiert wurden, wie er dem Handelsblatt mitteilte. Gemeint ist damit Folgendes: Das Solar-Unicorn hat sich in den vergangenen 12 Monaten von einer Onlineplattform für Solarmodule in einen Komplettanbieter für grüne Energie verwandelt.



Mittlerweile können Kund:innen nicht nur PV-Anlagen erwerben und installieren lassen, sondern auch Wärmepumpen, Batterien, vernetzte Stromzähler (Smart Meter) und Energiemanagementsysteme. Das ist aber noch nicht alles: Gleichzeitig ist Enpal nun auch in der Direktvermarktung von selbst erzeugtem grünen Strom aktiv. „Es geht nicht mehr nur um das Solarmodul als Geldanlage über die Einspeisevergütung, sondern um die Eigennutzung von Energie und die Vernetzung der Anlagen“, zitiert das Handelsblatt Kohle.

Neue 110 Millionen Euro Finanzierungsrunde

Die letzte größere Finanzierungsrunde des Unternehmens wurde im Oktober 2024 publik, Trending Topics hat berichtet. Mit dabei waren Banken sowie institutionelle Investoren für Leasing sowie Konsumentenkredite, etwa BlackRock, ING, Citi und Barclays.

Bei der aktuellen 110-Millionen-Euro-Runde hat sich BlackRock erneut beteiligt, ebenso das japanische multinationale Konglomerat Softbank und das Münchener VC Picus Capital. Enpal verkündete gleichzeitig mit dem neuen Investment, in den ersten beiden Monaten 2025 einen Rekordumsatz und einen positiven Gewinn verzeichnet zu haben. Die Neuaufstellung scheint Wirkung zu zeigen.

Wachstumsziel: Enpal will 2025 eine Milliarde Umsatz erreichen

Laut dem Gründer Kern erlebt Enpal gerade ein starkes Wachstum. So stark, dass er noch dieses Jahr den Umsatz von einer Milliarde Euro knacken möchte. Das Ziel ist hochgesteckt, denn die sinkende Nachfrage nach Solaranlagen ließ vor kurzem auch die Zahlen einbrechen: Von 2023 auf 2024 sind die Einnahmen von 905 Millionen auf 860 Millionen Euro gesunken.

Die optimistische Einschätzung erklärte Kern damit, dass Enpal seinen Außendienst ausgebaut habe und das Komplettangebot nun auch durch Installateur:innen ergänzt wurde. Außerdem trägt das Angebot, die grünen Anlagen über eine 20-jährige Finanzierung zu kaufen, laut Kohles zu den positiven Ergebnissen bei.

Direkter Konkurrent zu 1Komma5 Grad

Spannend ist, dass Enpal mit seiner neuen Strategie dem Hamburger Startup 1Komma5 Grad sehr ähnlich wird. Das Unicorn bietet ebenso nachhaltige Energiequellen für das Eigenheim an – inklusive eines intelligenten Steuerungssystems.

Der Unterschied: 1Komma5 Grad kauft regelmäßig Handwerksbetriebe auf, die sich um die Installation der grünen Lösungen kümmern. Enpal bildet laut dem Handelsblatt eigene Installateur:innen aus und vertreibt das Komplettpaket auch über Dritte. Damit befinden sich die beiden grünen Einhörner nun im direkten Konkurrenzkampf.

Chance für die Großen

Auch wenn der Markt für Solaranlagen – zum Teil durch die starke Konkurrenz aus China – zunehmend härter und kleiner wird, bieten sich großen Unternehmen Chancen. Steigende CO₂-Preise und hohe Stromrechnungen könnten den Bedarf nach günstiger Solarenergie in Zukunft noch profitabler machen.