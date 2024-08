Samsung: Solid State Batterien mit bis zu 1.000 km Reichweite ab 2027

Samsung bzw. die auf Akkutechnologien spezialisierte Tochter Samsung SDI hat neue Festkörperbatterien (Solid State Batteries, SSBs) vorgestellt, die zunächst in Premium-Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen sollen. Die Batterien versprechen eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern, kürzere Ladezeiten und ein geringeres Risiko von Batteriebränden. Wegen der langen Lebensdauer werden sie auch gerne „1 Million Mile“-Akkus genannt. Laut Samsung SDI-Vizepräsident Koh Joo-young könnte die Massenproduktion bereits 2027 beginnen.

Mehrere Autohersteller, darunter Hyundai, Stellantis und General Motors, testen derzeit Prototypen der Batterien. Samsung erhielt nach eigenen Angaben positives Feedback von seinen Kunden. Aufgrund der hohen Produktionskosten werden die Festkörperbatterien zunächst nur in sehr hochpreisigen „Super Premium“-Elektrofahrzeugen verbaut.

Während Hyundai, Stellantis und General Motors die Samsung-Akkus möglicherweise zukaufen, haben zwei der größten Autohersteller nach Stückzahlen selbst SSBs in der Entwicklung: Volkswagen über seine börsennotierte Beteiligung QunatumScape, und Toyota. Beide Unternehmen wollen diese SSBs deutlich vor 2030 auf den Markt bringen.

Verbesserte Energiedichte und Sicherheit

Die Festkörperbatterien von Samsung zeichnen sich durch eine höhere Energiedichte von etwa 500 Wh/kg aus, was ungefähr der doppelten Dichte aktueller Elektroauto-Batterien entspricht. Dadurch sind sie kompakter, leichter und sicherer als herkömmliche Batterien. Allerdings stellen die hohen Produktionskosten noch eine Herausforderung dar.

In seiner Präsentation bekräftigte Samsung auch die Pläne, bis 2029 Batterien zu entwickeln, die in neun Minuten aufgeladen werden können und eine Lebensdauer von 20 Jahren haben. „Wir haben den Kunden Ende letzten Jahres bis Anfang dieses Jahres Proben geliefert und erhalten positives Feedback“, so Koh Joo-young auf dem SNE Battery Day 2024 in Seoul.

Zukunftsaussichten für Festkörperbatterien

Experten sehen in Festkörperbatterien großes Potenzial für die Elektromobilität. Durch die höhere Reichweite und kürzeren Ladezeiten könnten sie dazu beitragen, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu steigern. Allerdings müssen die Produktionskosten noch gesenkt werden, um einen breiten Einsatz zu ermöglichen.

Samsung plant, die Festkörperbatterien schrittweise in verschiedenen Fahrzeugsegmenten einzuführen. Während sie zunächst in Luxus-Elektroautos zum Einsatz kommen, sollen sie langfristig auch in günstigeren Modellen verbaut werden. Dafür ist jedoch noch weitere Forschung und Entwicklung notwendig.