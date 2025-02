Scoop: Linzer AI-Startup NXAI hat Spin-off namens Emmi AI gegründet

„Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der sich die Technik mit der Geschwindigkeit des Denkens bewegt, mit Echtzeit-Lösungen auf Knopfdruck.“ Das ist das Versprechen, mit dem das neu in Linz gegründete Startup Emmi AI an den Start gegangen ist. Das Besondere: Es ist eine 100-Prozent-Tochter eines anderen AI-Startups, nämlich NXAI rund um den KI-Forscher Sepp Hochreiter.

Emmi AI wird von Dennis Just als CEO geleitet. Just kam erst im Sommer 2024 ursprünglich zu NXAI, um dort das Management als weiterer Geschäftsführer zu verstärken. Er war vor seinem Eintritt bei NXAI über vier Jahre bei Smallpdf als CEO tätig, welches er ohne externes Kapital zu einem der größten Anbieter von integrierten Dokumentenmanagement-Services und über 1 Milliarde Nutzern weltweit aufbaute.

Zusätzlich ist er Aufsichtsratsvorsitzender bei der Acodis AG und als Venture Partner beim ebenfalls in Linz ansässigen Scale-up-Investor 3VC tätig.

Pierer Digital Holding im Hintergrund

Neben Just ist bei Emmi AI außerdem Miks Mikelsons als Mitgründer angeführt, er war früher Chief of Staff beim lettischen Scale-up Lokalise tätig, in das unter anderem auch 3VC investierte. Ebenfalls mit von der Partie ist schließlich Thomas Lichtenegger, der als Senior Scientist an der Johannes Kepler University Linz tätig ist und damit aus dem Umfeld von Hochreiter stammt.

NXAI ist eines von mehreren europäischen Startups, das zeitweise für viel Aufmerksamkeit sorgte – unter anderem durch die Veröffentlichung mehrerer KI-Modelle, die als Alternativen zu den dominierenden Transformer-Modellen dienen sollen. 2024 wurde etwa xLSTM gezeigt, außerdem wurde angekündigt, dass eine 100 Mio. Dollar große Finanzierungsrunde angegangen werde – noch wurde dazu nichts offiziell gemacht.

Neben Hochreiter (26%) ist auch die Pierer Digital Holding GmbH (37%) an NXAI beteiligt, diese gehört wie auch die Pierer Mobility AG (= KTM in Sanierung) zum Firmenreich des oberösterreichischen Unternehmeners Stefan Pierer. Der Pierer Digital Holding gehört aber eigentlich noch mehr von NXAI, weil sie 25,1% der Netural X GmbH hält, der die restlichen 37% von NXAI gehören.