Scoop: Uniqa Ventures wird vom Markt verschwinden

Große Umbrüche bei Uniqa Ventures: Wie Trending Topics in Erfahrung gebracht hat, wird der Corporate VC-Arm einer der größten Versicherungen in Zentral- und Osteuropa komplett restrukturiert. So wurden die zwei ehemaligen langjährigen Geschäftsführer bereits Ende November 2024 abberufen, außerdem wandern die Beteiligungen von Uniqa Ventures in eine andere Tochterfirma der Versicherung, nämlich die Uniqa Capital Markets. Die Marke Uniqa Ventures, die seit 2016 etabliert wurde, wird vom Markt verschwinden.

„Uniqa Ventures und ihre operativen Tätigkeiten werden in die bestehenden Strukturen von Uniqa Capital Markets, dem Asset-Management der Gruppe, integriert“, heißt es seitens eines Sprechers der Uniqa gegenüber Trending Topics. „Startups stehen weiterhin im Fokus, aber nicht mehr über Direkt-Investments, sondern vorwiegend über Fonds-Investments.“ Es sei ein Erfolgsmodell gewesen, aber es würde nun besser unter das Dach des hauseigenen Vermögensverwalters passen.

Die bestehenden Beteiligungen an den Startups werden künftig von der Uniqa Capital Markets verwaltet – die GmbH, die die Investments tätigte, werde erhalten bleiben. Zur Uniqa Capital Markets: Diese verwaltet Assets im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro, darunter Private Debt, Private Equity und nun eben auch Venture Capital.

Geschäftsführung wurde bereits im November 2024 gewechselt

Die beiden ehemaligen Geschäftsführer von Uniqa Ventures, Andreas Nemeth und Georg Ioannidis, wurden bereits Ende November 2024 als Geschäftsführer der Investment-Firma abberufen und durch Christian Huber ersetzt. Nemeth und Ioannidis wurden damals „mit sofortiger Wirkung“ von ihren Funktionen enthoben.

Uniqa Ventures wurde 2016 von der UNIQA Insurance Group gestartet und hat eigenen Angaben zufolge über die Jahre in 40 Tech-Startups und zwei Unicorns investiert und acht Exits erzeugt. Erfolgreichster Exit war wohl jener von kompany an die Rating-Agentur Moody’s im Jahr 2021, bei dem das Wiener Firmendaten-Scale-up mit mehr als 100 Mio. Dollar bewertet wurde (mehr dazu hier).

Dem Firmenbuch zufolge investierte der Venture-Arm der Versicherung in mehrere Fonds von Speedinvest. Mit dem Fintech Growth Fund Europe wurde ein Investment-Vehikel für Scale-ups aus den Bereichen FinTech, HealthTech und InsurTech gemeinsam mit Elevator Ventures (VC-Arm der Raiffeisen) und Speedinvest geschaffen.