„Sie haben das Geld nicht“: Konflikt zwischen Musk und OpenAI um Mega-KI-Projekt

OpenAI ist dabei, Microsoft ist dabei, NVIDIA ist dabei, Oracle ist dabei – aber zumindest einer fehlt: Elon Musk und sein AI-Startup xAI. Denn ein ambitioniertes KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate sorgt derzeit für Aufsehen in der Tech-Welt. Das mit bis zu 500 Milliarden Dollar (zuerst 100 Mrd. Dollar, dann über die nächsten vier Jahre weitere 100 Mrd. Dolar) bewertete Vorhaben, das von OpenAI und mehreren Technologieriesen getragen wird, steht im Zentrum einer hitzigen Debatte zwischen Tesla-Chef Elon Musk und OpenAI-CEO Sam Altman.

Der Konflikt entfachte, als Musk die Finanzierung des Projekts öffentlich anzweifelte. „They don’t have the money“, behauptet Musk. Auf der Plattform X behauptete er, der Hauptinvestor SoftBank habe „deutlich weniger als 10 Milliarden Dollar“ gesichert. Diese Aussage wurde von Sam Altman umgehend als falsch zurückgewiesen.

„Falsch, wie du sicher weißt“, schoss Altman zurück. „Willst du dir die erste Baustelle ansehen, die bereits in Betrieb ist? Das ist großartig für das Land. Mir ist klar, dass das, was großartig für das Land ist, nicht immer optimal für deine Unternehmen ist, aber ich hoffe, dass du in deiner neuen Rolle vor allem 🇺🇸 in den Vordergrund stellen wirst.“

Musk und OpenAI im Dauer-Clinch

Die Initiative, die am Dienstag im Weißen Haus vorgestellt wurde, vereint namhafte Partner wie SoftBank, Oracle und MGX aus Abu Dhabi. Laut Projektbeteiligten stehen bereits 100 Milliarden Dollar für erste Investitionen bereit, die sich aus Eigenkapital der Gründungspartner und Co-Investoren sowie Fremdkapital zusammensetzen.

Besondere Brisanz erhält die Auseinandersetzung durch Musks Position als Co-Vorsitzender der neu geschaffenen „Department of Government Efficiency“ sowie seine Vergangenheit als OpenAI-Mitgründer. Nach seinem Ausscheiden aus dem Board 2018 entwickelte sich ein anhaltender Konflikt mit dem Unternehmen. Musk klagte OpenAI, zog dann aber wider zurück, während er mit xAI einen der Konkurrenten von Altmans Unternehmen aufbaute.

Microsoft-CEO Satya Nadella, dessen Unternehmen eng mit OpenAI verbunden ist, hielt sich bei der Kontroverse zurück. Er verwies lediglich auf Microsofts eigene geplante Investitionen von 80 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur für das laufende Jahr.

Das Stargate-Projekt genießt starke politische Unterstützung. Präsident Trump präsentierte es als wichtigen Erfolg für die amerikanische Technologieführerschaft und stellte 100.000 neue Arbeitsplätze in Aussicht. Zudem versprach er „Notstandserklärungen“ zur Beschleunigung der notwendigen Stromversorgung.

Die Ankündigung hatte bereits spürbare Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Aktien von SoftBank verzeichneten einen Anstieg von über 10 Prozent, während auch andere beteiligte Unternehmen wie Oracle, Arm und Nvidia deutliche Kursgewinne verbuchen konnten.

Der Konflikt um Stargate spiegelt die zunehmenden Spannungen in der KI-Industrie wider. Während OpenAI und seine Partner das Projekt als entscheidenden Schritt für die amerikanische KI-Infrastruktur sehen, steht Musk dem Vorhaben kritisch gegenüber – möglicherweise auch vor dem Hintergrund der Konkurrenz zu seinem eigenen KI-Unternehmen xAI.