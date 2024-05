Silana: Die Neuerfindung der Nähmaschine – mit CEO Michael Hofmannrichter

Unglaublich aber wahr: Ein neues österreichisches Startup namens Silana will die Nähmaschine abschaffen und durch Näh-Roboter ersetzen. Eines der Ziele dabei: den prekären Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Kleidung in Ländern etwa in Südostasien entgegenzuwirken. Einer der Gründer entstammt dabei sogar dem Familienbetrieb, Fussl Modestraße, einem großen österreichischen Modehändler. Wie das alles funktioniert und welche Pläne Silana verfolgt, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Michael Hofmannrichter, dem CEO von Silana. Die Themen:

Wie der Nähroboter funktioniert

Automatisierung vs. Billiglohnländer

Das frische Investment aus Oberösterreich und den USA

Pay per Use: Wie ein künftiges Geschäftsmodell funktioniert

Welche Märkte Silana zuerst angehen wird

Warum der Nähroboter noch ziemlich geheim gehalten wird

Nachhaltige Materialien & personalisierte Kleidung

