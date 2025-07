SiPearl aus Frankreich holt 130 Millionen Euro für Chips „Made in Europe“

Das französische Chip-Unternehmen SiPearl hat seine Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich mit einem Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro abgeschlossen. Die finale Tranche von 32 Millionen Euro stammt von Bestandsinvestoren wie dem European Innovation Council (EIC) Fund und dem französischen Staat sowie dem neuen taiwanesischen Investor Cathay Venture.

Auc der britische, mittlerweile börsennotierte Chip-Rise Arm und die französische Atos Group zählen zu den Investoren von SiPearl rund um CEO Philippe Notton.

Europas komplexester Prozessor erreicht Tape-out

Parallel zur Finanzierungsrunde meldet SiPearl den Tape-out seines Hochleistungsprozessors Rhea1. Der Chip verfügt über 80 Arm Neoverse V1-Kerne und 61 Milliarden Transistoren. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um den „komplexesten jemals in Europa entwickelten Prozessor“.

Der Rhea1-Prozessor soll ab Anfang 2026 verfügbar sein und unterstützt verschiedene Programmiersprachen wie C/C++, GO und RUST sowie KI-Frameworks wie TensorFlow und PyTorch. Er ist sowohl für traditionelle Hochleistungsrechnung als auch für KI-Inferenzworkloads konzipiert und wird den CPU-Cluster von JUPITER, dem ersten europäischen Exascale-Supercomputer, ausstatten.

Fokus auf europäische Halbleiter-Souveränität

SiPearl wurde im Januar 2020 im Rahmen der European Processor Initiative (EPI) gegründet und beschäftigt mittlerweile 200 Mitarbeiter in Frankreich, Spanien und Italien. Das Unternehmen hat eigene Rechenzentren in Nordfrankreich aufgebaut.

„Der heutige geopolitische und wirtschaftliche Kontext bestätigt die Vision, die zur Gründung von SiPearl geführt hat“, erklärt Philippe Notton, CEO und Gründer von SiPearl. „Souveräne Hardware ist zwingend erforderlich, um Europas Unabhängigkeit und Souveränität in den Bereichen KI und strategischen Feldern wie Sicherheit und Verteidigung zu gewährleisten.“

Strategische Partnerschaft mit Taiwan

Die Beteiligung von Cathay Venture, einer Tochtergesellschaft der Cathay Financial Holdings Co., Ltd., markiert deren erste Investition in Frankreich. SiPearl unterhält bereits etablierte Beziehungen zu Taiwan: Die Fertigung übernimmt seit der Unternehmensgründung TSMC.

Stanley Yu, Assistant Vice President von Cathay Venture, hebt die Positionierung des Unternehmens hervor: „SiPearl ist eines der wenigen Halbleiter-Design-Unternehmen weltweit, das sich von Anfang an zum Ziel gesetzt hat, die Herausforderungen in Bezug auf Rechenleistung und Energieeffizienz moderner Rechenzentren zu bewältigen.“

Industrialisierung und Zukunftspläne

Die Finanzierungsmittel sollen die Industrialisierungsphase von Rhea1 unterstützen und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die nächste Prozessorgeneration beschleunigen. Diese soll neben Hochleistungsrechnung auch neue Marktsegmente wie Rechenzentren, KI-Anwendungen und Unternehmensbereich adressieren.

SiPearl ist in verschiedene europäische Kooperationsprojekte wie Aero, OpenCUBE, HIGHER und Riser eingebunden, die eine souveräne europäische Cloud-Infrastruktur fördern sollen.