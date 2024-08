Social Snack Bar: App verknüpft gesunde Ernährung und soziales Engagement am Arbeitsplatz

Vor kurzem wurde eine neue App namens „Social Snack Bar” gelauncht. Sie soll den Zugang für Angestellte zu Snacks und Speisen am Arbeitsplatz erleichtern. Gesunde Ernährung und soziale Verantwortung stehen dabei im Vordergrund.

Snackification am Arbeitsplatz

Das Konzept der Social Snack Bar wurde als Mitarbeiter:innen-Benefit entwickelt und will Kühlschranke in Büros zu Snackautomaten verwandeln. Warum? “Der berühmt-berüchtigte Obstkorb reicht längst nicht mehr als Lockmittel“, findet die Linde Digital GmbH, die hinter dem Produkt steht.

Das Unternehmen zitiert eine Studie aus dem Jahr 2020, aufgrund nicht vorhandener aktuellere Erhebungen. Darin zu lesen: Weniger als die Hälfte der Österreicher:innen nimmt während der Arbeit eine Hauptmahlzeit, sprich ein warmes Mittagessen, zu sich. Nur knapp jede:r Fünfte achtet der Umfrage nach auf gesunde Ernährung. Gibt es allerdings frisches Obst am Arbeitsplatz, soll fast jede:r Zweite zugreifen. Für die Linde Digital GmbH Grund genug, die App Social Snack Bar ins Leben zu rufen. Snacks seien ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags.

Snack-Online-Store für Mitarbeiter:innen

So funktioniert es: Arbeitgeber:innen müssen in der App Fotos und Produktbeschreibungen der Snacks hochladen. Für die Mitarbeiter:innen entsteht somit eine Art Online Store. Die verfügbare Menge der Produkte soll einsehbar sein, die gewünschten Snacks in den Warenkorb gelegt und der Kauf abgeschlossen werden.

„Der Clou bei der Sache ist, dass Arbeitgeber:innen Tags für die einzelnen Produkte vergeben. So kann beispielsweise der Preis für gesunde Snacks niedriger angesetzt werden, zudem kann der Betrieb dem Betrag auch noch eine kleine Spende an eine wohltätige Organisation hinzufügen. Ein Extra-Anreiz, um die gesunde Ernährung, die soziale Verantwortung und das Wohlbefinden der Belegschaft zu fördern. Die akkumulierte Spendensumme wird in der App angezeigt“, so Benjamin Jentzsch, Geschäftsführer von Linde Digital und dem Linde Verlag.

Automatische Snack-Bestellung und Abrechnung

Sofern das Unternehmen die Mitarbeitenden mit Essensgutscheine oder einer Form der Stützung belohnen möchte, soll in der Social Snack Bar-App das aktuelle Guthaben der Nutzer:innen aufscheinen. Betont wird der entstehende Vorteil für die Arbeitgeber:innen: Das Backend der App soll automatisch eine Liste der konsumierten Snacks erstellen und an die Personalverrechnung weiterleiten. Die Kosten werden demnach ohne manuelles Zutun in der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Automatisch soll auch die Einkaufsliste des Unternehmens erstellt werden. Bestellt wird basierend auf dem Soll- und Istbestand der Snacks.

Ein Verlag mit digitalem Engagement

Für die App werden Unternehmen, nicht aber Angestellte zur Kasse gebeten: 1 Euro pro Nutzer:in wird verrechnet, wobei der Vertrag monatlich kündbar sei. Die App ist ein Produkt der Linde Digital GmbH, die seit 2022 neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt und selbst an einigen Startups beteiligt ist. Sie ist eine Tochtergesellschaft des österreichischen Linde Verlags und wird vom VC Venionaire Capitel finanziell gefördert.