Starlink: Erste Satelliten für direkte Smartphone-Anbindung gestartet

SpaceX hat den Plan, ab diesem Jahr handelsübliche Smartphones direkt über sein Satelliteninternet Starlink online zu bringen. Über LTE-Mobilfunk sollen Handys direkte Verbindungen zu Satelliten herstellen und über die Internetanbindung Textnachrichten austauschen können. 2025 soll es dann möglich sein, im Internet zu surfen (wir berichteten). SpaceX hat nun laut heise die ersten sechs Starlink-Satelliten für die direkte Mobilfunkverbindung in den Orbit gebracht.

Starlink ermöglicht direkte Kommunikation mit Satellit

Die sechs „Direct to Cell“-Satelliten gehören zu insgesamt 21 neuen Exemplaren, die SpaceX kürzlich mit einer Falcon-9-Rakete kürzlich in ihre Umlaufbahnen gebracht hat. Mit ihnen soll es möglich sein, eine Mobilfunkverbindung direkt von der Erde aus per handelsüblichem Smartphone herzustellen. Die Satelliten sollen damit in der Lage sein, Funklöcher zu stopfen. Während Starlinks Satelliteninternet sonst eine Antenne benötigt, um etwa ein abgelegenes Haus oder ein Schiff auf dem Ozean mit Internet zu versorgen, ist das bei der Direct-to-Cell-Technologie nicht erforderlich.

Nutzer:innen können mit Direct to Cell bei freier Sichtverbindung zum Himmel direkt mit den Satelliten kommunizieren. Über Starlinks Netzwerke besteht dabei eine Verbindung zu einem Provider-Netzwerk eines Partners. In den USA ist dies T-Mobile, aber es gibt laut SpaceX weitere Partner in Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Chile, Peru und der Schweiz. Im ersten Schritt wird die Mobilfunkverbindung per Starlink-Satelliten allerdings auf Textnachrichten beschränkt sein. Sprache und Daten sollen ab 2025 möglich sein, dann wird man also im Internet surfen können. Auch IoT-Geräte will SpaceX dann unterstützen.

Apple und andere bieten ähnlichen Service an

Starlink ist jedoch nicht das einzige Internet, das eine solche Technologie verwendet. So hat Apple kürzlich eine Funktion eingeführt, mit der iPhones in Funklöchern über eine Satellitenverbindung einen Notruf absetzen oder den Standort teilen können. Mit Bullitt Satellite Connect und Qualcomms Snapdragon Satellite gibt es zwei weitere Dienste, die ähnliches versprechen. Außerdem laufen seit Monaten Tests mit dem Riesensatelliten BlueWalker 3, bei denen handelsübliche Smartphones bereits ganz normal im Internet surfen konnten.