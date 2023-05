Startup: Maßgeschneiderte Worte als Geschenk

Melanie Giefing aus Oberpullendorf im Burgenland verfasst maßgeschneiderte Texte mit dem Ziel, Menschen zu verschiedenen Anlässen eine Freude zu bereiten. Sie möchte damit insbesondere jenen helfen, denen es schwer fällt, selbst die passenden Worte zu finden. Die Inspiration, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, hat sie aus persönlichen schwierigen Lebensphasen geschöpft, in denen „das Schreiben ihr Zuflucht gewährte“. Aufgrund einer angeborenen Fehlstellung des Oberschenkels leidet sie seit Jahren unter chronischen Schmerzen. Schreiben beschreibt Giefing als „Therapie, die sie wieder zurück ins Leben geholt hat“.

Worte finden können, die andere verzweifelt suchen

Melanie Giefing ist hauptberuflich Beraterin in der Versicherungsbranche. Mit ihrem Startup „Sproch Echt“ will sie ihrer eigentlichen langjährigen Leidenschaft nachgehen. Die Idee, ein Startup zu gründen sei „eher spontan“ entstanden: „Ich habe in der Familie und im Freundeskreis zu den verschiedensten Anlässen immer wieder Geschenke in Form von Reden, Gedichten und G’Stanzln verschenkt, da ich schon immer ein Mensch war, der sehr viel Wert auf Persönliches gelegt hat. Dabei haben mich immer wieder Leute angesprochen, dass meine Arbeiten gut sind und ob ich nicht auch welche für sie schreiben kann. Das war der Beginn von Sproch Echt. Wie gesagt, zuerst war es eher eine praktische Idee. Doch dann begann die Leidenschaft fürs Schreiben zu wachsen.“

Ob Reden, Gedichte, Briefe, Danksagungen oder sogar Eheversprechen. Für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstagen, Taufen, Firmenfeiern, Pensionierungen oder Verabschiedungen findet die Burgenländerin gerne die richtigen Worte für Personen, denen es schwer fäkkt, Gefühle schriftlich zum Ausdruck bringen. Sie sagt: „Man kann sich bei mir egal für welchen Anlass einen Text von mir anfertigen lassen. Dabei werden mir persönliche Informationen von den zu Beschenkenden überreicht, mit denen ich dann eine individuelle und persönliche Arbeit anfertige. Somit ist jedes Werk ein Unikat. Für diese Texte erhalte ich dann ein Honorar”.

Die Krise, die zur Chance wurde

Nach dem Motto “Thank you for the tragedy, I need it for my art” hat ihre persönliche Krise sie dazu gebracht, sich intensiver ihrem kreativen Hobby widmen zu können. Die Fehlstellung im Oberschenkelknochen, die seit zwei Jahren täglich Schmerzen bei ihr verursache, führte bei Melanie zu einem Perspektivenwechsel. Sie erzählt: „Diese Situation belastete mich damals so sehr, dass ich auch psychisch damit zu kämpfen hatte. Das Schreiben wurde in dieser Zeit zu meiner Therapie, die mich wieder zurück ins Leben geholt hat. Ich habe nicht, wie viele vielleicht glauben, über meine Probleme und Gefühle im Umgang mit der Krankheit geschrieben, sondern über das, was mich in unserer Welt und Gesellschaft stört. Da war mir klar, ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich möchte mit meiner Geschichte in die Welt rausgehen, um Menschen, die in der gleichen Situation wie ich sind, Mut zu machen. Um ihnen zu sagen, ja ich weiß, wie es dir geht und dass man alles schaffen kann, was man will, egal wie schwer es auch ist. Um diesen Menschen eine Stimme zu geben. Aber auch um nicht mehr alles einfach so hinzunehmen, was in unserer Welt und Gesellschaft passiert.“

Melanie Giefing will durch die Gründung ihres Startups demonstrieren, dass ein Wechsel der Perspektive insbesondere in schwierigen Zeiten ein Mittel sein kann, um ein erfülltes Leben zu führen. Mittlerweile hat sie auch schon drei Bücher verfasst, die sie bisher nur ohne Hilfe vermarktet. Seit der Gründung habe sie noch kein Investment erhalten. Für sie sei Geld aber ohnehin auch nicht der vorrangige Aspekt.