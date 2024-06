Startup Vorarlberg: Neues Kompetenzzentrum mit 650.000 Euro pro Jahr

Ganz im Westen Österreichs gibt es eine neue Institution als Anlaufstelle für Startups: Mit der Gründung der Startup Vorarlberg GmbH als Nachfolge der Startupstube der Fachhochschule Vorarlberg wird das Angebot für Gründer:innen und solche, die es noch werden wollen, auf breitere Beine gestellt. Beteiligt an Startup Vorarlberg sind die Fachhochschule Vorarlberg (20 %), Prisma VO Invest (20 %), die Wirtschaftskammer Vorarlberg (20 %) sowie der Wirtschafts-Standort Vorarlberg (Wisto; 40 %).

Pro Jahr ab 2025 steht Startup Vorarlberg nun ein Budget von 650.000 Euro zur Verfügung, um als Kompetenzzentrum mit fünf Mitarbeiter:innen den Ausbau an „Ressourcen und Serviceleistungen für die Unterstützung neuer Startups“ zu schaffen. In den 650.000 Euro sind Förderleistungen des Landes Vorarlberg und der WKV in Ergänzung zu den Gesellschafterbeiträgen und der AplusB-Bundesförderung für Startup-Zentren enthalten. Die Finanzierung ist zunächst auf drei Jahre ausgerichtet.

Startup Vorarlberg soll ein Dach für unterschiedliche Startup-Initiativen in dem kleinen Bundesland bieten. Damit es keine Verwechselung gibt: Startupland Vorarlberg, eine Initiative der Wirtschaftskammer rund um Thomas Gabriel, bleibt erhalten, wird sich künftig aber vor allem auf Community-Events fokussieren. Das neue Kompetenzzentrum soll unter anderem die Startup-Förderung im Ausmaß eines Zuschusses von maximal 10.000 Euro für Sachkosten, Miete und andere externe Kosten abwickeln.

Vorarlberg fiel hinter andere Regionen zurück

Die neue Initiative passierte offenbar auch, um mit anderen Bundesländern Schritt zu halten. „In den letzten Jahren hat sich in Vorarlberg eine lebendige Gründerszene entwickelt. Doch trotz dieses Aufschwungs bleibt Vorarlberg in bestimmten Bereichen der Entwicklung und Förderung von Startups und Spin-offs mit skalierbaren Geschäftsmodellen, die ein hohes Potenzial für Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Entwicklung und Innovation bieten, hinter anderen Regionen zurück“, heißt es. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat man ein „umfassendes Umsetzungskonzept mit verschiedenen Maßnahmen zur Förderung von Startups“ aufgelegt.

Startup Vorarlberg wird in der Postgarage in Dornbirn sitzen und von dort aus Trainings, Coachings, Mentoring, Zugang zu Dienstleistungen und Netzwerkarbeit machen. Die Geschäftsführng hat Bernd Hilby bekommen – er ist seit 2010 bereits für die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH tätig.