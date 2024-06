Storyblok: 80 Mio. Dollar für die Eroberung der USA – mit CEO Dominik Angerer

Im Mai 2022 haben sie 43 Millionen Euro an Land gezogen, und jetzt legen sie zwei Jahre danach noch einmal 74 Millionen Euro oben drauf: Das Linzer Scale-up Storyblok hat sich auf so genannte Headless CMS spezialisiert und ist damit weiterhin auf Erfolgskurs. 2024 kommt natürlich eine wichtige Komponente in der Content-Produktion dazu: AI.

Und um darüber sprechen wir heute im Podcast mit Dominik Angerer, CEO und Co-Founder von Storyblok. Die Themen:

Lead-Investor Brighton Park Capital

Marketing und Vertrieb am US-Markt

Die neue Storyblok Inc.

Netural als Startup-Nest

240 Mitarbeiter:innen in einer Remote First-Firma

AI-Integration für Content-Produktion

Open Source vs. proprietäre Software



