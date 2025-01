TAGBASE.io: Österreichisches Startup punktet in Saudi-Arabien

Das österreichische Startup TAGBASE.io hat es unter die Top 120 bei der renommierten Rocket Fuel Pitch Competition geschafft. Im Rahmen der internationalen Tech-Konferenz LEAP 2025 in Riad, Saudi-Arabien, wird das Unternehmen seine innovative Lösung vor einer hochkarätigen Jury präsentieren. Die Auswahl für diesen Wettbewerb ist ein bedeutender Erfolg und unterstreicht TAGBASE.io’s Vision.

TAGBASE.io: Ein Meilenstein für Österreich

Tagbase.io hat sich auf die Sicherstellung von Produktauthentizität durch NFC-Technologie spezialisiert. Die Plattform verleiht physischen Produkten eine einzigartige digitale Identität, die es Kund:innen ermöglicht, die Echtheit eines Artikels einfach durch das Scannen eines NFC-Tags mit ihrem Smartphone zu überprüfen – ohne zusätzliche Apps. Damit schützt Tagbase.io Marken vor Fälschungen und bietet zugleich umfassende Analysefunktionen, die Unternehmen wertvolle Einblicke in Kund:innenverhalten und Markttrends liefern.

Für TAGBASE.io ist es eine besondere Auszeichnung, als österreichisches Unternehmen in die Finalrunde eingeladen worden zu sein. Diese Anerkennung würdigt nicht nur die Innovationskraft des Startups, sondern auch die globale Relevanz seiner Lösung. „Für uns ist die Teilnahme an der Rocket Fuel Competition eine enorme Chance“, betont das Team von TAGBASE.io. „Wir freuen uns darauf, unsere Vision zu teilen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und unsere Mission voranzutreiben.“

Was ist LEAP?

LEAP zählt zu den weltweit führenden Tech-Events und zieht jährlich Visionär:innen, Technologieführer:innen, Startups und Investor:innen aus der ganzen Welt an. Die Konferenz ist eine Plattform für Innovationen und Austausch. Im Jahr 2024 lockte die Veranstaltung über 215.000 Besucher:innen, 1.800 Aussteller:innen und 1.100 Redner:innen an und förderte Investitionen in Milliardenhöhe. Die Ausgabe 2025 soll, diese Zahlen noch zu übertreffen und innovative Entwicklungen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Nachhaltigkeit vorzustellen.

Die Rocket Fuel Pitch Competition ist das Highlight der LEAP und bietet Startups die Möglichkeit, um einen Anteil des Preispools von 1 Million Dollar zu konkurrieren. Der Wettbewerb stellt hohe Anforderungen: In nur drei Minuten müssen die Teilnehmer ihre Geschäftsidee überzeugend präsentieren. Von den 120 Finalisten werden sechs Startups in Kategorien wie „Scaling Star“ oder „Technology for Humanity“ ausgezeichnet.