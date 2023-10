Talent Garden: Karriere mit Digital Marketing Bootcamp in Wien starten

Das digitale Zeitalter hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Informationen austauschen und Geschäfte tätigen, schon längst revolutioniert. In einer so dynamischen Arbeitswelt wie unserer ist Digital Marketing nicht nur ein Schlagwort, sondern ein essenzielles Werkzeug, um sichtbar zu sein, Kund:innen zu erreichen und Wachstum zu fördern.

Die Bedeutung von Digital Marketing reicht mittlerweile jedoch weit über das Werben in sozialen Medien hinaus. Es braucht ein umfassendes Konzept, das die Grundlagen der Marketingstrategie, die Kreation von ansprechendem Content, die Optimierung für Suchmaschinen, Datenanalyse und die Umwandlung von Interessenten in Kund:innen umfasst. Das Digital Marketing Bootcamp in Wien soll angehenden Fachkräften genau damit helfen und ihnen die Chance geben, die nötigen Fertigkeiten für Erfolg in der heutigen digitalen Zeit zu erwerben.

Das Digital Marketing Bootcamp im Wiener Talent Garden

Interessierte haben ganz bald die Möglichkeit, ihr Marketing Know-How auf die nächste Stufe zu heben. Alle, die in die Welt des Digital Marketings eintauchen möchten, sind somit herzlich eingeladen, beim Bootcamp des Wiener Talent Gardens mitzumachen. Es wird ab dem 06.11.23 am Talent Garden Campus in Wien durchgeführt.

Erfahrenen Marketing-Expert:innen möchten Teilnehmenden vor Ort die richtigen Fähigkeiten, aber auch das notwendige Mindset vermitteln, das sie für eine erfolgreiche Karriere im digitalen Marketing benötigen. Und wie? Den Teilnehmenden werden beim Bootcamp wichtige theoretische Grundlagen sowie praxisnahe Fähigkeiten vermittelt. Im Rahmen des Bootcamps haben sie außerdem die Gelegenheit, ihr neu erworbenes Wissen in die Praxis umzusetzen, indem sie an zwei realen Projekten arbeiten und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Das Digital Marketing Bootcamp bietet zudem zahlreiche Gelegenheiten, Kontakte in der digitalen Tech-Community von Talent Garden zu knüpfen und das berufliche Netzwerk auszubauen.

In dem intensiven 13-wöchigen Full-time Bootcamp werden folgende die folgenden Themen ganz genau behandelt:

Digitale Marketingstrategie

Social Media Marketing

Content Design

Suchmaschinenmarketing (SEO und SEA)

Programmatische Werbung

Datenanalytik

Conversion Rate Optimierung

Bereit für den Start der eigenen Digital Marketing Karriere?

Wer sich einen Platz im Digital Marketing Bootcamp Wien sichern will, kann sich hier dafür anmelden.