Telegram-Gründer darf Frankreich verlassen, Toncoin springt nach oben

Der Gründer des Messengers Telegram, Pavel Durov, hat nach monatelangem Aufenthalt in Frankreich die Erlaubnis erhalten, das Land zu verlassen. Diese Nachricht hat nicht nur in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt, sondern auch massive Auswirkungen auf den Kurs von Toncoin (TON) gehabt. Denn Toncoin ist jener Token, der innerhalb von Telegram zum Bezahlen etwa von Werbeleistungen verwendet wird.

Pavel Durov, der im August 2024 am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen wurde, durfte am 15. März 2025 Frankreich in Richtung Dubai verlassen. Die französischen Behörden haben ihm erlaubt, für “mehrere Wochen” außerhalb des Landes zu sein, obwohl er weiterhin unter gerichtlicher Aufsicht steht. Danach muss er zurückkehren, weil die französischen Untersuchungen gegen Telegram noch nicht beendet sind.

Der Effekt war an den Kryptomärkten sofort zu spüren. Der Toncoin-Kurs stieg am Samstag, als die Nachrichten sich verbreiteten, sprunghaft an. Seither liegt der Preis von Toncoin zwar 30 Prozent über der Vorwoche. Das bedeutet aber lediglich, dass die Verluste, die den Krypto-Markt generell in den vergangenen Wochen zu schaffen macht, leicht korrigiert werden. TON liegt trotzdem derzeit etwa 58 Prozent unter dem Höchstpreis vom Sommer 2024.

Hier der Toncoin-Kurs in den letzten 12 Monaten:

Durov wurde im August 2024 verhaftet und mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, die mit der angeblichen Ermöglichung organisierter Kriminalität (Drogen, Kinderpornos, Geldwäsche) über die Telegram-Plattform zusammenhängen. Nach seiner Festnahme wurde er gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro freigelassen, durfte jedoch zunächst Frankreich nicht verlassen.

Seit seiner Verhaftung hat Durov offenbar einige Schritte unternommen, um den Forderungen der französischen Behörden entgegenzukommen. Im Januar 2025 soll er gegenüber französischen Ermittlungsrichtern die Schwere der Vorwürfe gegen ihn anerkannt haben.

Toncoin ist die native Kryptowährung des Open Network und dient als exklusive Blockchain-Infrastruktur für das Mini-App-Ökosystem von Telegram. Die enge Verbindung zwischen Durovs Schicksal und dem TON-Kurs zeigt, wie stark personengebunden manche Kryptowährungen sein können – ähnlich wie bei Elon Musk und Dogecoin.

Obwohl Durov Frankreich vorerst verlassen durfte, ist sein Rechtsfall noch lange nicht abgeschlossen. Die weitere Entwicklung des Verfahrens wird vermutlich auch in Zukunft starken Einfluss auf den Toncoin-Kurs haben