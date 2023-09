Tesla punktet im Effizienz-Ranking, deutsche Autos weit abgeschlagen

Eine aktuelle Auswertung von Greenpace untersucht die Effizienz der meistverkauften Modelle der Top30-Automarken in Europa in den Kategorien Energie, Fläche und Rohstoffeinsatz. Dabei zeigt sich, dass die Hersteller ihre Modellportfolios bisher nicht nach Effizienz ausrichten. Übermotorisierte Benziner, Diesel und Plug-in-Hybride dominieren weiterhin den Markt. Die meisten Elektroautos und Verbrenner sind groß und schwer.

Tesla führt das Gesamtranking mit einem reinen Elektro-Portfolio an, gefolgt von Dacia und Peugeot. Während Tesla in punkto Energieeffizienz gut abschneidet, zeigt Dacia eine überdurchschnittliche Flächen- und Rohstoffeffizienz. Peugeot landet in allen drei untersuchten Kategorien unter den Top 10. Die deutschen Marken VW, Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche schneiden hingegen schlechter ab, sie landen auf den Plätzen 23, 24, 26, 27 und 30. Dies ist laut Greenpeace hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass unter den meistverkauften Modellen kaum Elektroautos zu finden sind, abgesehen vom Porsche Taycan. Zudem sind die Modelle hoch motorisiert und verbrauchsintensiv, teilweise mit reduzierter Sitzplatzanzahl.

Greenpeace hat die IAA, also die Internationale Autoausstellung in München, als Anlass genommen, um der deutschen Autoindustrie den Spiegel vorzuhalten. Die Messe, die ab Dienstag sowohl für B2B- als auch B2C-Publikum stattfindet, hat an Bedeutung verloren; Stellantis, Toyota, Mazda, Suzuki oder Honda etwa stellen dort nicht mehr aus. „Die deutsche Autoindustrie prasst, als gäbe es kein Morgen“, so Greenpeace-Verkehrsexpertin Marissa Reiserer. „Der enorme Energieverbrauch ihrer Autos treibt die Klimakrise, das hohe Gewicht steigert die Ausbeutung von Rohstoffen. Damit diese Verschwendung aufhört, brauchen wir eine Verkehrspolitik, die Mobilität nicht länger mit dem eigenen Auto gleichsetzt.“ Es sollten Sharing-Konzepte, Öffis und das Fahrrad gepusht werden.

Hier das komplette Ranking durch Greenpeace:

„Energieeffizienzvorteil von Elektroautos ist bedeutend“

„Der Energieeffizienzvorteil von Elektroautos ist bedeutend: Obwohl Tesla mit seinen vergleichsweise großen und schweren Fahrzeugen in den weiteren Kategorien Flächeneffizienz und Rohstoffeffizienz jeweils im hinteren Teil der Markentabelle landet, bleibt wegen des deutlichen Vorsprungs bei der Energieeffizienz unter dem Strich ein klarer Vorsprung im Gesamtranking“, heißt es seitens Greenpace.

Auch interessant: Wären neue chinesische Automarken bereits im Energieeffizienz-Ranking mit dabei, dann würden vier von ihnen noch besser als Tesla liegen. Unter den untersuchten chinesischen Newcomern schneiden vier Marken (Ora, Aiways, BYD, Polestar, das Geely gehört) in puncto Effizienz besser ab als Tesla, während zwei Marken (Lynk&Co, Nio) hinter Tesla und Dacia, aber vor Peugeot liegen. Alle genannten chinesischen Marken bieten ausschließlich Elektroautos an.

Die Markenbewertung wurde von Greenpace in jeder Kategorie als prozentuale Abweichung zum Benchmark-Auto erstellt, also zu derjenigen Modellvariante, die in der Kategorie den günstigsten Wert aufweist (bei der Energieeffizienz bspw. der Polestar 2 Standard Range Single Motor). Der Markenwert ist laut den Studienmacher:innen ein Durchschnittswert der fünf Modelle jeder Marke. Die Bewertung der Modelle wiederum wurde als Mittelwert aus der effizientesten und der am wenigsten effizienten angebotenen Varianten gebildet.