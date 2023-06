Tesla-Stecker NACS wird zum Quasi-Standard in den USA

Früher hieß er logischerweise „Tesla Charging Connector“, mittlerweile hört er auf das Kürzel NACS (North American Charging Standard): Wie der Name schon sagt, hat sich der 2012 von Tesla entwickelte Dual-Connector zum Quasi-Standard in den USA entwickelt. Denn nachdem der führende-E-Autobauer seinen Stecker 2022 für andere Autohersteller öffnete, springen nun der Reihe nach Marken auf NACS auf.

So haben nun der Reihe nach Polestar, Volvo, Rivian, General Motors, Ford und sogar Volkswagen angekündigt, künftig auf NACS zu setzen – und Hyundai mit der Schwester Kia könnten dann auch bald die nächsten Partner werden. Das bedeutet auch, dass der auch gebräuchliche CCS-Stecker, der in Europa weit verbreitet ist, in den USA am Rückzug ist. Währenddessen hat sich in Asien vorwiegend der CHAdeMO-Standard durchgesetzt.

Beispiel Polestar: Der Hersteller, der via Volvo zum chinesischen Konzern Geely gehört, wird ab 2025 alle seine Autos mit NACS ausstatten. „Wir begrüßen die Pionierarbeit, die Tesla geleistet hat, um die Akzeptanz und die Popularität von Elektrofahrzeugen zu steigern, und es ist großartig zu sehen, dass das Supercharger-Netzwerk auf diese Weise verfügbar gemacht wird. Mit derzeit 12.000 Ladepunkten, deren Zahl weiter steigen wird, wird dieser Schritt die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in einer wichtigen Automobilregion erheblich steigern“, so CEO Thomas Ingenlath.

Konkret bedeutet es, dass immer mehr E-Autos an den Supercharger-Stationen von Tesla laden können – was wiederum Tesla in der Position als Energieanbieter stärken dürfte. Für alternative Ladenetzwerke ist es fraglich, wie gut NACS ist. So hat Volkswagen sein „Electrify America“-Netzwerk nach 2017 (in Reaktion auf den Diesel-Skandal) mit den Ladesteckern SAE J1772, CHAdeMO und CCS ausgestattet. Für Volkswagen bedeutet NACS nun auch, sein Ladenetzwerk umrüsten zu müssen – ein offizielles Statement dazu gibt es aber noch nicht.

In Europa sind es Tesla-Fahrer:innen gewohnt, mit zwei Steckern zu laden: An den Superchargern sind die Kabel mit dem NACS-Standard sowieso an der Station integriert, und sonst hat man ein CCS-Ladekabel für die anderen Ladestationen meist im Kofferraum mit sich.