Tesla will 25.000-Euro-Auto in Deutschland bauen

Der US-Autokonzern Tesla will ein E-Auto mit dem Preis von 25.000 Euro in seiner Gigafactory in Deutschland bauen, berichtet Reuters. Das wäre das mit Abstand günstigste Fahrzeug des Herstellers. Momentan ist das Model 3 das billigste Tesla-Gefährt und kostet beim Neukauf weiterhin mehr als 40.000 Euro. Mit dem günstigeren Modell will der Konzern nun eine breitere Akzeptanz für seine Autos erreichen.

Tesla will breitere Akzeptanz für E-Autos

Reuters beruft sich bei dem Bericht auf eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, jedoch nicht namentlich genannt werden wollte. Unklar ist, wann die Produktion des Billig-Modells beginnen soll. Tesla selbst lehnte eine Stellungnahme ab. Der hohe Preis von Elektroautos ist einer von mehreren Faktoren, die die Akzeptanz der Technologie in Europa und den USA derzeit noch zurückhalten.

Laut dem Automobilforschungsunternehmen JATO Dynamics lag der durchschnittliche Verkaufspreis eines Elektroautos in Europa in der ersten Hälfte des Jahres 2023 bei über 65.000 Euro, während er beim Vorreiter China nur knapp über 31.000 Euro lag. Tesla-Chef Elon Musk wollte lange ein erschwinglicheres Elektroauto, sagte aber 2022, dass sein Konzern die Technologie noch nicht beherrsche und legte den Plan auf Eis.

Gigafactory in Grünheide soll Kapazität verdoppeln

Reuters zufolge soll Tesla kurz vor einer Innovation stehen, die es ermöglichen soll, fast den gesamten Unterboden des Elektroautos in einem Stück zu gießen. Dadurch soll die Produktion wesentlich schneller und die Kosten deutlich niedriger werden. Die Expansion in den Massenmarkt ist für das Unternehmen entscheidend, um das Ziel zu erreichen, die Zahl der Fahrzeugauslieferungen bis 2030 auf 20 Millionen zu erhöhen.

Die deutsche Fabrik in Grünheide produziert derzeit das Model Y, das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Der Autohersteller plant, die Kapazität der Gigafactory auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr zu verdoppeln. Jedoch hat der Konzern seit März keine aktuellen Angaben mehr darüber gemacht, wie viele Autos dort produziert werden. Damals hieß es, dass in einer Woche 5.000 Fahrzeuge entstanden sind – das entspricht etwa 250.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Lohnerhöhung für Mitarbeitende ab November

Tesla informierte die Beschäftigten am Freitag auch darüber, dass alle Mitarbeiter:innen ab November eine Lohnerhöhung von vier Prozent erhalten würden. Die Produktionsmitarbeitenden erhalten damit ab Februar 2024 zusätzlich 2.500 Euro pro Jahr. Das entspricht einer Lohnerhöhung von 18 Prozent in eineinhalb Jahren. Die deutsche Gewerkschaft IG Metall erklärte im Jahr 2022 jedoch, dass die Löhne bei Tesla rund 20 Prozent unter denen liegen, die im Rahmen von Tarifverträgen bei anderen Automobilherstellern angeboten werden.