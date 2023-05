Tether: Umstrittener Stablecoin-Macher berichtet Milliardengewinne

Von großen Umsatz-, geschweige denn Gewinnsprüngen ist im Krypto-Winter wenig zu lesen. Da sticht der neue Finanzreport von Tether, also der Firma hinter dem größten Stablecoin USDT, doch deutlich hervor. Zwar gab und gibt es rund um Tether immer wieder Zweifel, doch der Wirtschaftsprüfer BDO bzw. dessen Zweigstelle im italienischen Mailand, hat die Zahlen bestätigt. Und da sieht man, dass Tether offenbar Milliardengewinne durch die Herausgabe von USDT verdient hat.

Dem Bericht zufolge hat sich der Net Profit im ersten Quartal auf 1,48 Milliarden US-Dollar erhöht – mehr als das Doppelte als noch im 4. Quartal 2022, als Tether von 700 Mio. Dollar sprach. Auch dieses Mal hätte man diese Profite zu den eigenen Reserven gegeben. Die Assets in der eigenen Bilanz von 81,8 Milliarden Dollar überstiegen im ersten Quartal um etwa 2,5 Mrd. Dollar die Marktkapitalisierung von USDT. Der führende Stablecoin ist zuletzt wieder auf eine Market Cap von 82,5 Mrd. Dollar gewachsen. Währenddessen sank die Marktkapitalisierung des großen Herausforderers USDC von 56 auf nur mehr 30 Milliarden Dollar.

„Äußerst positiver Ausblick“

Klar, dass man bei Tether jubelt. „Wir sind begeistert von dem enormen Erfolg, den Tether im ersten Quartal 2023 erzielt hat. Der Überschuss unserer Reserven erreichte mit 2,44 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand“, so Paolo Ardoino, CTO von Tether, in einem Statement. „Wir werden die risikobereinigte Rendite aller Vermögenswerte in unserem Portfolio weiterhin kontinuierlich überwachen und erwarten, dass wir im Rahmen unserer normalen, fortlaufenden Risikomanagementprozesse weitere Änderungen vornehmen werden, wenn sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld ändert und der Marktzyklus fortschreitet. Tether bewertet weiterhin das globale wirtschaftliche Umfeld und hat die notwendigen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die Gelder seiner Kunden keinen Hochrisikoszenarien ausgesetzt sind.“ Das 2. Quartal sehe man „äußerst positiv“.

Der Stablecoin ist, auch BDO Italia zufolge, mittlerweile zu sehr großen Teilen durch so genannte T-Bills, also US-Staatsanleihen gedeckt (US Treasury Bills). Tether hat unterschiedliche Revenue Streams. Neben Gebühren für Abhebungen vergibt die Firma Kredite an andere Unternehmen. Durch den Anstieg der Zinsen wurden diese Kredite teurer, und Tether kann so höhere Zinsrükzahlungen erwarten. Außerdem macht das Unternehmen, das irgendwo zwischen Hongkong und Mailand operiert, und Investitionen in digitale Token und Edelmetalle.

Dem Report zufolge hat Tether zwar das allermeiste in Cash oder Cash-Äquivalenten vorliegen, aber auch noch Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar und Edelmetalle im Wert von 3,3 Milliarden Dollar. Die Vormachtstellung von Tether im Bereich der Stablecoins hat sich nach dem Crash von Terra/LUNA und den Troubles, die USDC von Circle und BUSD von Binance/Paxos hatten, weiter ausgebaut. Hier die Marktanteile: