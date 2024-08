The Line: Saudi-Arabien setzt auf fliegende Elektroboote

Saudi-Arabien plant, die entstehende Wüstenmetropole „The Line“ mit fliegenden Elektrobooten zu vernetzen. Das Land hat bereits acht der hochmodernen P-12-Elektrofähren des schwedischen Herstellers Candela bestellt. Diese Technologie könnte nicht nur den Wasserverkehr revolutionieren, sondern auch einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität darstellen.

Neue Ära des Wassertransports

Saudi-Arabien setzt auf Innovation, um das Mega-Bauprojekt „zukunftssicher“ zu gestalten. Der saudische Plan sieht den Einsatz der P-12-Elektrofähren von Candela vor, um Menschen effizient durch die im Bau befindliche Stadt zu transportieren.

Candela ist bekannt für seine hoch effizienten Elektroboote – aber auch für die Technologie, die diese Effizienz ermöglicht. Die P-12 verwendet computerkontrollierte Hydrofoils, die das Boot automatisch aus dem Wasser heben. Hydrofoils funktionieren ähnlich wie die Tragflächen eines Flugzeugs, allerdings befinden sie sich unter Wasser. Aufgrund der höheren Dichte des Wassers im Vergleich zur Luft können bereits kleine Hydrofoils ausreichend Auftrieb erzeugen.

Weil der Rumpf nicht im Wasser liegt und somit keinen Widerstand erzeugt, ist die P-12 laut Candela 80 Prozent energieeffizienter als herkömmliche Elektroboote. Die Reichweite beträgt 100 Kilometer, und die Fähre kann bis zu 30 Knoten (~55 km/h) schnell fahren, wodurch sie schnelle Stopps in nur zwei Minuten ermöglicht. Zudem sorgt das „Schweben“ des Bootes über dem Wasser für eine ruhige Fahrt, die Passagiere vor Seekrankheit schützt.

Nachhaltigkeit trifft auf Geschwindigkeit

Gustav Hasselskog, CEO und Gründer von Candela, erklärte Electrek: „Die P-12 ist darauf ausgelegt, emissionsfreie Wassertransportsysteme zu schaffen, die erhebliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Wasserverkehrssystemen bieten.“ Im Vergleich zu traditionellen Fähren, die oft groß, langsam und energieineffizient sind, bietet die P-12 eine kleinere, schnellere und umweltfreundlichere Alternative. Das ermöglicht häufigere Abfahrten und schnellere Fahrten, was den täglichen Pendelverkehr erheblich verbessert.

Auslieferung nächstes Jahr

Die P-12 ist bereits ein bedeutender Erfolg für Candela. Der Kauf von acht dieser Fähren durch Saudi-Arabien stellt die größte kommerzielle Bestellung in der Geschichte des Unternehmens dar. Die Auslieferung ist für das nächste Jahr vorgesehen. Die P-12 wird auch Teil des öffentlichen Verkehrssystems von Stockholm. Hier sollen die Boote noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Neben der Energieeffizienz bietet die P-12 auch einen höheren Fahrkomfort. Durch die Technologie, die das Boot über Wellen und Bootsleinen hebt, soll die Fahrt selbst auf unruhigem Wasser wesentlich sanfter sein.

„Wir sind äußerst stolz darauf, ein Schiffssystem zu bieten, das sowohl auf die Passagiere als auch auf die Umwelt Rücksicht nimmt“, so Hasselskog. „Kurze Wartezeiten, schnelle Verbindungen und ein sehr angenehmes Erlebnis ohne Umweltbelastungen durch Wellen, Emissionen und Lärm werden die Art und Weise, wie wir auf dem Wasser reisen, revolutionieren.“

Das Siedlungsprojekt NEOM

In Saudi-Arabien entsteht „The Line“ als Teil des Siedlungsprojekts NEOM. “ Im Januar 2021 wurde „The Line“ als 170 Kilometer lange Stadt für eine Million Menschen vorgestellt, mit einem unterirdischen Verkehrsnetz für U-Bahn und autonome Fahrzeuge. 2022 änderte sich der Plan zu einem einzigen 170 Kilometer langen, 500 Meter hohen und 200 Meter breiten Gebäude für neun Millionen Menschen. Der motorisierte Verkehr wurde ausgeschlossen.

2024 wurde die Länge der Stadt auf 2,4 Kilometer verkürzt. Die Megacity soll 2030 fertiggestellt sein. Das Projekt steht immer wieder in der Kritik. „The Line“ wird zwar als futuristisches und nachhaltiges Stadtprojekt verkauft, weist aber in der Realität tiefgreifende ethische und praktische Probleme auf.

Es wird wegen gravierender Menschenrechtsverletzungen kritisiert, da es zur Vertreibung und Unterdrückung der ansässigen Beduinen führt. Zudem gibt es finanzielle und logistische Herausforderungen, die die Machbarkeit und Nachhaltigkeit in Frage stellen.