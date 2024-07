Threads: X-Rivale verzeichnet nach einem Jahr 175 Mio. User

Vor einem Jahr hat Meta mit Threads seine Alternative zu X/Twitter gestartet. Mittlerweile hat der Mikroblogging-Dienst laut Meta-Chef Mark Zuckerberg mehr als 175 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen, berichtet TechCrunch. Zuckerberg hatte bereits im April bekannt gegeben, dass Threads mehr als 150 Millionen monatlich aktive User hat (wir berichteten), im Februar waren es noch 130 Millionen gewesen.

Threads-Zahlen reichen noch nicht an X heran

Threads ging am 3. Juli 2023 an den Start, zu einer Zeit, als die Nutzer:innen nach einer Alternative zu X suchten, nachdem Elon Musk tiefgreifende Änderungen an dem sozialen Netzwerk vorgenommen hatte. Die aktualisierte Kennzahl kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Musk kürzlich behauptete, dass X nun 600 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen erreicht und die Hälfte dieser User die Plattform täglich nutzt. Es ist erwähnenswert, dass Musk nicht klarstellte, ob diese Zahl automatische Konten oder Spam-Bots einschließt.

Im Rahmen der jüngsten Ankündigung gab Meta Einblicke in die Art und Weise, wie die Menschen die Plattform nutzen. Meta sagt, dass die meisten Nutzer:innen Threads eher wegen des Textes als wegen der Bilder aufsuchen. 63 Prozent aller Threads-Beiträge seien reine Textbeiträge. Das heißt aber nicht, dass keine Bilder in Threads geteilt werden, denn jeder vierte Beitrag enthält mindestens ein Bild.

Plattform hat seit Start viele neue Funktionen eingeführt

Auch wenn die Zahl der monatlich aktiven Nutzer:innen allein nicht ausreicht, um den Erfolg der Social Media-Plattform zu beurteilen, zeigt sie dennoch, dass sie eine beachtlichen Anzahl von Besucher:innen erreicht hat. Ein Teil des Erfolgs liegt wohl daran, dass die Anwendung in gewisser Weise in Instagram integriert ist und Meta sie dort fördert.

Seit dem Start hat Threads zahlreiche gewünschte Funktionen eingeführt, wie zum Beispiel eine Web-App, Trendthemen und eine Schaltfläche zum Bearbeiten. Obwohl die Plattform versucht, ihr Erlebnis und ihre Funktionen in gewisser Weise an X anzugleichen, hält sie sich vom politischen Diskurs fern. Während Meta sagt, dass es keine Nachrichten in Threads verstärken wird, bleibt X die beliebteste Plattform für Menschen, um Live-Ereignisse wie die US-Präsidentschaftsdebatte der letzten Woche zu diskutieren.