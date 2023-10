Trade Post 47: Wiener Startup bringt offizielles Star Trek-Bier

Das legendäre Science Fiction-Franchise Star Trek bringen die meisten wohl nicht unbedingt mit Bier in Verbindung, doch das könnte sich bald ändern. Denn mit „Captain’s Lager“ gibt es nun ein offiziell lizenziertes Star Trek-Bier – und noch dazu „made in Austria“. Die traditionsreiche Brauerei Hofstetten im Mühlviertel produziert das Bier. Der junge Wiener Online-Shop Trade Post 47 bringt das Gebräu nun auf den Markt.

Lizenz auf Comic Con in Las Vegas gesichert

Trade Post 47 hat sich die Star Trek-Lizenz auf der Comic Con in Las Vegas gesichert. Die Gründer haben dort die kanadische Federation of Beer kontaktiert, die ihnen die Lizenz erteilt hat, entsprechend gelabelte Biere zu vertreiben. Trade Post 47 ist nun der exklusive Handelspartner für „Captain’s Lager“ in Österreich. „Für Fans und Freunde der bekannten Science-Fiction-Serien und -Filme ergibt sich die einmalige Möglichkeit, gleichzeitig ein besonderes Sammlerstück zu bekommen und ein großartiges Bier zu trinken“, meint Robert Kaiser von Trade Post 47.

Bei „Captain’s Lager“ handelt es sich um ein bernsteinfarbenes Spezialbier. Helle und dunkle Malze sollen einen karamelligen Antrunk des Bieres erzeugen, den eine blumige Hopfennote abschließt. Interessierte können das Bier ab jetzt im Online-Shop von Trade Post 47 vorbestellen. Der offizielle Erscheinungstermin ist am 17. November. Jeder 6er- oder 12er-Karton wird als Bonus auch limitiert ausgegebene Bierdeckel enthalten, die nur online und auf der Vienna Comic-Con im November erhältlich sind, so lange der Vorrat reicht. Ein Sechserpack des Gebräus kostet im Online-Shop 25 Euro.

Trade Post 47 sind selbst Star Trek-Fans

Das österreichische Unternehmen Trade Post 47 haben zwei Fans im Frühjahr 2023 gegründet. Die Jungfirma handelt mit Fanartikeln für Science-Fiction-Fernsehserien und -filme wie Star Trek, Doctor Who, Zurück in die Zukunft, Rick and Morty, Alien und anderen. Die Federation of Beer hat einen ähnlichen Hintergrund. Auch sie wurde von Fans gegründet. Die Federation arbeitet mit lokalen Brauereien in Nordamerika und Europa, um Star Trek-Biere in verschiedene Märkte zu bringen.