Tranched: Speedinvest führt 3,4 Mio. Dollar-Finanzierung von Fintech an

Tranched, ein in London ansässiges Fintech, hat in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 3,4 Millionen Dollar eingesammelt. Angeführt hat die Runde dabei der österreichische Investor Speedinvest. Tranched bietet eine auf Blockchain-Technologie basierende Plattform für Asset-basierte Finanzierungen, die den Prozess der Bündelung von Krediten zu Wertpapieren automatisiert. Die neuen Mittel will das Startup für die Expansion über Europa hinaus und die Erweiterung seiner Produktpalette verwenden.

Startup will Kreditgebern und Kunden viel Zeit und Ressourcen ersparen

Neben Speedinvest sind auch Blockwall, Kima und OVNI Capital bei der Runde dabei. Weiteres Kapital kommt aus der Teilnahme am Crypto Startup Accelerator (CSX)-Programm von a16z. Tranched hat es sich zum Ziel gemacht, Kreditgebern und ihren Kunden viel Zeit und Ressourcen zu ersparen, indem es die Prozesse strafft, die Transparenz erhöht und den Bedarf an Vermittlern und deren hohen Gebühren deutlich reduziert. Bei ersten Transaktionen konnte die Jungfirma nach eigenen Angaben einige dieser Kosten um bis zu 90 Prozent senken.

„Kreditgeber verlieren einen erheblichen Teil ihrer Wirtschaftlichkeit durch Gebühren Dritter und endlose Strukturierungsprozesse. Wir wollen ihnen helfen, diesen Wert zurückzugewinnen, indem wir ihnen den Zugang zu einer breiteren Palette von Finanzierungsoptionen erleichtern. Dies wird letztlich ihren Kunden zugute kommen, und das in einer Zeit, in der innovative Kredit-, Zahlungs- und eingebettete Finanzprodukte rasch zunehmen. Unsere Lösung ist auf jedes Finanzprodukt anwendbar“, erklärt Michael Elalouf, Mitgründer von Tranched.

Tranched bietet „Werkzeug, von dem die meisten Fintechs geträumt haben“

Olga Shikhantsova, Partnerin bei Speedinvest, sagte: „Tranched stellt das Werkzeug dar, von dem die meisten Fintechs geträumt haben, um effizienter Finanzmittel zu beschaffen und weiteres Wachstum zu fördern. Dies wird Hunderte von Fintechs auf der ganzen Welt unterstützen, die in den letzten zehn Jahren von traditionellen Investoren unterversorgt worden sind. Wir freuen uns, mit dem Team von Tranched in dieser spannenden nächsten Entwicklungsphase zusammenzuarbeiten.“

Das Startup verwendet Blockchain-Technologie, um eine Echtzeit-On-Chain-Plattform für die Finanzierung auf der Grundlage von Vermögenswerten zu schaffen. Damit tokenisiert die Plattform Forderungen und verwendet Smart Contracts, um Transaktionen zu vereinfachen. Tranched bietet eine sofortige Überprüfung von Forderungen und automatisierte Prozesse und stellt tokenisierte Tranchen-Token bereit, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Die Jungfirma hat die Vision, eine führende Infrastruktur für Kreditgeber und Investoren zu werden.