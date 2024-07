Treely: 5 Mio. Euro für Vorarlberger Startup mit CO2-Gutschriften

Tree.ly, ein österreichisches Startup mit Sitzen in Dornbirn und Berlin, hat heute bekanntgegeben, dass es eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro erhalten hat. Die Investoren sind PortfoLion, der aws Gründungsfonds, SymbiaVC und das Tiroler Business Angel Network.

Das Unternehmen ist einer der nationalen Vorreiter bei regionalen Waldklimaschutzprojekten und entwickelt diese mithilfe seiner ISO-zertifizierten CO2-bindungsmethodik. Tree.ly bringt Unternehmen mit Waldbesitzern zusammen, um durch hochwertige, TÜV-geprüfte CO2-Gutschriften zu einem zukunftsfähigen Waldmanagement beizutragen. Derzeit umfassen die Verträge 180.110 Hektar Wald in Österreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Tschechien.

Wachstumspläne und Marktpotenzial

Mit der Finanzierung will Tree.ly sein Wachstum von über 300 Prozent im Jahresvergleich fortsetzen. Das Unternehmen plant, seine Klimaschutzprojekte innerhalb weniger Jahre auf über 1 Million Hektar auszuweiten und sich als Marktführer für hochwertige regionale CO2-Gutschriften für Unternehmen zu etablieren.

„Der Markt für freiwillige Emissionszertifikate wird in den nächsten 5 Jahren global auf 15 Milliarden Euro und in Europa auf 3 Milliarden Euro wachsen, mit einem starken Trend zu regionalen und hochwertigen Projekten. Tree.lys zertifizierte Projekte sind die perfekte Antwort darauf“, so Jodok Batlogg, Mitgründer und CEO von Tree.ly. Diesen wachsenden Markt würde man abgreifen wollen.

Ein Beispiel für Treelys Projekte ist Vorarlberg. Dort hat man gemeinsam mit dem Montafon Forstfonds, FBG Klostertal, FBG Jagdberg, der Stadt Bludenz und der Stadt Dornbirn mit 21 Gemeinden CO2-Gutschriften für eine Waldfläche von knapp 13.000 Hektar zertifiziert. Das entspricht etwa 13 Prozent der Gesamtwaldfläche in Vorarlberg. Diese Zertifikate können nun Unternehmen oder Privatpersonen zu 60 Euro je CO2-Tonne kaufen, um die eigene CO2-Bilanz zu drücken.

„Wir brauchen den Voluntary Carbon Market“

Batlogg hat, wie mehrmals berichtet, zuvor das Vorarlberger Scale-up Crate.io aufgebaut – jetzt fokussiert er sich eben auf Tree.ly. „Umsätze laufen gut. Das war mir wichtig, nachdem wir mit Crate im Open Source-Umfeld tätig waren und recht spät erst mit Monitarisierung beginnen konnten“, so Batlogg im Gespräch zu Tree.ly und seinem früheren Scale-up Crate.io. „Wir haben in Kürze die erste Million Euro in unsere Wälder gebracht, was im aktuellen Marktumfeld ausgezeichnet ist.“

Die Skandale um Carbon Credits der jüngeren Vergangenheit (Trending Topics berichtete ausführlich) kennt Batlogg natürlich. „Carbon Credits können sehr kontroversiell gesehen werden. Wir brauchen jedoch den Voluntary Carbon Market um die Klimawende zu schaffen. Dieser ist letztes Jahr auch um 53% eingebrochen. Zum Glück ist es so, dass regionale, hochqualitative Projekte eine Preissteigerung von 78% verzeichnen durften. Genau in die Kerbe schlagen wir mit unserem Produkt“, sagt er.