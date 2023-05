Tree.ly: Startup bringt TÜV-geprüfte CO2-Zertifikate von Vorarlberger Wäldern auf den Markt

CO2-Zertifikate, die für Wiederaufforstungen in weit entfernten Weltregionen verkauft werden, um die CO2-Bilanz von Privatpersonen oder Unternehmen aufzubessern, sind nichts Neues am Markt – im Gegenteil es gibt sogar viel Kritik daran. Das Vorarlberger Startup Tree.ly von Christian Lutz und Jodok Batlogg (auch vom Datenbank-Scale-up Crate.io bekannt) will das besser machen. Denn zum einen setzt man auf heimische Waldflächen, und zum anderen hat man mit dem TÜV Austria auch noch eine strenge Zertifizierungsstelle ausgesucht.

„Wir bilden den Wald digital ab, begleiten den gesamten Zertifizierungsprozess bis zur Validierung mit jährlichem Monitoring durch den TÜV AUSTRIA und übernehmen Marketing sowie Vertrieb der verifizierten Klimaschutzleistungen (VER), für einen nachhaltigen Beitrag zum globalen Klimaschutz.” sagt Jodok Batlogg von Tree.ly. Projektpartner des Vorarlberger Startups sind unter anderem der Montafon Forstfonds, FBG Klostertal, FBG Jagdberg, die Stadt Bludenz und die Stadt Dornbirn mit 21 Gemeinden. Sie bewirtschaften gemeinsam eine Waldfläche von knapp 13.000 Hektar, was etwa 13 Prozent der Gesamtwaldfläche in Vorarlberg entspricht.

Da Wald als CO2-Speicher gilt, kann TÜV Austria dann nach dem Standard ISO 14064-2 und der Methodik “SILVACONSULT® Forest Carbon Standard“ die CO2-Gutschriften, die diese Bäume verursachen (die Wälder werden mit einer Laufzeit von 30 Jahren nachhaltig bewirtschaftet), zertifizieren. Anschließend können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen diese CO2-Zertifikate bei Tree.ly kaufen. Direkt online ist das noch nicht möglich, wer Interesse hat, kontaktiert Tree.ly dazu am besten per Mail.

Neue Einnahmequelle für Waldbesitzer:innen

Tree.ly will Waldbesitzer:innen auf diesem Weg ein neues Geschäftsmodell anbieten. „Bisher mussten Sie für Einkommen aus Ihrem Wald in erster Linie Bäume fällen und verkaufen. Gleichzeitig leistet ihr Wald aber wertvolle Ökosystemleistungen. Tree.ly ermöglicht es europäischen Waldbesitzer:innen, in ihrem bewirtschafteten Wald zusätzliche jährliche Einnahmen durch die CO₂-Speicherung zu generieren“, heißt es seitens des Startups. Wer aber die Bäume stehen lässt, könne so mit dem Verkauf der CO2-Zertifikaten Geld verdienen. Beispielhaft würde etwa ein Betrieb mit 520 Hektar Wald pro Jahr mit den Zertifikaten 36.500 Euro verdienen.

Besitzer:innen von Waldstücken können ihre Waldparzellen bei Tree.ly anmelden, dann wird in einer Machbarkeitsstudie ermittelt, wie viel Geld die CO2-Zertifikate pro Jahr abwerfen können – die Entscheidungsgrundlage für sie, wie sie mit ihrem Bäumen künftig umgehen werden.