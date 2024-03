Trending Today: 🔷 Canva 🔷 DE Elektroautos 🔷 xAI 🔷 XPeng 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

15:25: Chinesischer EV-Hersteller XPeng (XPEV) bringt zwei Elektroautos in Deutschland auf den Markt

Der chinesische Elektroautohersteller XPeng Motors macht sein Versprechen wahr, in diesem Jahr neue europäische Märkte zu erschließen und beginnt dabei mit Deutschland. Ab heute sind die zwei vollelektrische XPeng-Modelle P7 und G9 für deutsche Kund:innen verfügbar. Zu den anderen europäischen Märkte in denen XPeng bereits aktiv ist zählen Norwegen, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Der Eintritt in weitere EU-Länder sei noch in diesem Jahr geplant.

13:56: Elon Musks xAI startet verbesserte Version des Chatbots „Grok“

Die KI-Firma xAI des US-Milliardärs Elon Musk will eine verbesserte Version ihres ChatGPT-Konkurrenten „Grok“ auf den Markt bringen. Die neue Version wird „Grok-1.5″ genannt und in den kommenden Tagen für frühe Tester:innen und bestehende „Grok“-Nutzer:innen auf der Social-Media-Plattform X verfügbar gemacht. Die neue Version soll eine verbesserte Leistung bei der Programmierung und bei mathematischen Aufgaben haben, so xAI. Der Chatbot „Grok“ wird außerdem in der Premium-Version des Kurznachrichtendienstes X integriert sein. Anfang März kündigte Musk an, dass xAI „Grok“ als Open Source zur Verfügung stellen möchte.

13:00: 1,4 Millionen zugelassene Elektroautos in Deutschland 2023

Der Bestand an Elektroautos in Deutschland ist 2023 um knapp 396.000 gewachsen. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt waren mit 1. Jänner 2024 knapp 1,41 Millionen rein batteriebetriebene Autos (BEV) zugelassen. Das entspricht in etwa jedem 35. Pkw auf den deutschen Straßen. Zählt man die gut 2.000 zugelassenen Autos mit Brennstoffzelle und 922.000 Plug-in-Hybride mit, waren es 2,33 Millionen. Diese Fahrzeuge miteingeschlossen fährt etwa jedes 21. Auto zumindest teilweise mit E-Antrieb. Im laufenden Jahr zeichnet sich ab, dass der Elektroautobestand in Deutschland langsamer wachsen könnte – auch weil die staatliche Kaufprämie weggefallen ist.

09:54: Canva holt immer mehr Startups in seinen Marktplatz. Aber was haben Startups davon?

Mehr als 170 Mio. monatlich aktive User:innen in mehr als 100 Ländern, dahinter ein Unternehmen, das andere Firmen um Milliardenbeträge aufkaufen kann – und dann noch ein Fonds mit 50 Mio. Dollar, um neue Apps auf die Plattform zu holen? Für immer mehr Startups im Design-Sektor ist es mittlerweile zum erstrebenswerten Ziel geworden, ihre Apps im Marktplatz von Canva anzubieten.

