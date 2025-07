AI-Größen Gross und Friedman wechseln zu Meta – was passiert nun mit Magic?

Daniel Gross, ehemaliger Geschäftsführer und Mitgründer des Künstliche-Intelligenz-Startups Safe Superintelligence Inc. (SSI), ist zu Meta Platforms gewechselt. Dort wird er im neu geschaffenen Superintelligenz-Labor des Unternehmens an KI-Produkten arbeiten, wie seine Sprecherin Lulu Meservey mitteilte.

Dieser Wechsel ist insofern spannend, weil es einerseits zeigt, dass Meta seine KI-Strategie in der Aufholjagd nach OpenAI, Google und Co weiter sehr stark verfolgt – und andererseits, weil es eine ganze Reihe aufstrebender KI-Startups, darunter Magic von österreichischen Gründern, näher in das Umfeld von Meta bringt. Welche Anstrengungen Meta derzeit im AI-Rennen unternimmt, haben wir erst gestern ausführlich gezeigt (mehr dazu hier).

Umstrukturierung bei Meta

Meta hat kürzlich seine KI-Abteilung umstrukturiert und eine umfangreiche Personalbeschaffungsoffensive gestartet, um Branchenexperten für die Entwicklung von KI-Technologie zu rekrutieren. Das Ziel ist die Entwicklung von Superintelligenz – KI-Systemen, die menschliche Leistungsfähigkeit erreichen oder übertreffen.

Ilya Sutskever, Gross‘ Mitgründer bei SSI und ehemaliger Chefwissenschaftler von OpenAI, gab am Donnerstag bekannt, dass Gross das Startup verlässt, ohne jedoch das neue Ziel zu nennen. Sutskever übernimmt nun die Rolle des CEO bei SSI, wie er auf der Plattform X mitteilte.

Hochkarätige Neueinstellungen

Gross reiht sich in eine Reihe prominenter Neueinstellungen für Metas neue KI-Gruppe ein. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat aggressiv um Top-Talente geworben, als Teil des umfassenderen KI-Wettlaufs gegen Konkurrenten wie OpenAI und Alphabet Inc.s Google. Zuckerberg hat einen Großteil der Rekrutierungsarbeit persönlich übernommen und potenzielle Kandidaten in seinen privaten Residenzen in Palo Alto, Kalifornien, und Lake Tahoe empfangen.

Wohin verschlägt es Magic?

Vor der Mitgründung von SSI war Gross als Technologie-Investor tätig, gemeinsam mit dem ehemaligen GitHub-CEO Nat Friedman. Friedman wurde ebenfalls von Meta eingestellt und leitet das Superintelligenz-Labor zusammen mit dem ehemaligen Scale AI-CEO Alexandr Wang.

Gross war zuvor Mitgründer des Startups Cue, einer Suchmaschine, die 2013 von Apple übernommen wurde. Anschließend leitete er von 2013 bis 2017 KI- und Suchprojekte bei Apple. Darüber hinaus war er Partner bei Y Combinator.

Durch den Wechsel von Gross und Friedman zu Meta kommt auch ein österreichisches Startup näher in das Umfeld von Meta: Denn NFDG, also der VC-Fonds von Gross und Friedman, hat unter anderem auch in das von den Österreichern Eric Steinberger und Sebastian De Ro gegründete Coding-Startup Magic investiert. CEO Steinberger kennt Meta bereits von innen, er war dort von 2019 bis 2020 im Bereich Deep Reinforcement Learning tätig.

Weitere Geschäftsverbindungen

Neben Magic hat NFDG auch in Character.ai, Eleven Labs, Perplexity, Suno, und eben Safe Superintelligence von Ex-OpenAI-Mitgründer Ilya Sutskever investiert. Und genau dieses Portfolio erscheint nun für Meta ebenfalls attraktiv. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Meta angeboten, eine Minderheitsbeteiligung an den Fonds der Venture-Firma NFDG zu erwerben, die von Friedman und Gross gegründet wurde.

Gross äußerte sich zu seinem Wechsel auf X: „Ich fühle mich geehrt, beim Aufbau von SSI geholfen haben zu können. Die Zukunft des Unternehmens ist sehr vielversprechend, und ich erwarte, dass Wunder folgen werden.“ Eine Erwähnung von Meta unterblieb in seinem Statement.