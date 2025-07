AIR Salzburg: Salzburger Startup Ocean Maps gleich dreimal ausgezeichnet

Sie wollen Unternehmen eine neue Bühne in Sachen Künstlicher Intelligenz, digitaler Innovation und Robotik bieten: Am Donnerstag sind auf der AIR Salzburg, veranstaltet von der Unternehmensberatung DedicATed, eine ganze Reihe an österreichischen Firmen für herausragende Leistungen ausgezeichnet worden.

Gleich drei Awards staubte dabei das Salzburger Startup Ocean Maps rund um CEO Thomas Nemetz ab, das sich auf Unterwasservermessungen spezialisiert hat und unter anderem mit „Reef Interactive“ 3D-Karten für Taucher anbietet. Die Anwendung, die zuerst für Sporttaucher auf den Markt kam, wurde mittlerweile auf andere Geschäftsfelder in Bereichen wie Speicherkraftwerken, Brückenbau oder Unterwasserbauwerken wie Hafenbecken zum Einsatz kommt.

Dreifache Auszeichnung für Ocean Maps GmbH

Projekt: „Digitale Zwillinge für Erneuerbare Energie und Hochwasserschutz“

Best Digital Innovation Project

Most Promising Digital Innovation Project

Most Impactful Digital Innovation Project

Doppelauszeichnungen im Bereich Künstliche Intelligenz

Most Impactful AI Project:

ACP Group AG – „GATE – Das digitale Kundenportal mit AI Power“

EBNER Industrieofenbau GmbH – „CAD-Doc-Assistant“

Most Promising AI Project:

CASABLANCA hotelsoftware GmbH – „Voice Based IBE Agent“

Wüstenrot Technology GmbH – „Wüstenrot on-premise GenAI“

Runner-up Auszeichnungen

Vier Projekte wurden für ihre kreative und gesellschaftlich relevante Wirkung als Runner-up ausgezeichnet:

EBNER Industrieofenbau GmbH – „CAD-Doc-Assistant“

(Runner-up: Best Digital Innovation Project)

(Runner-up: Best Digital Innovation Project) SPAR Österreich & SPAR ICS – „Digitaler Pfandbon – Nachhaltigkeit trifft smarte Einfachheit“

(Runner-up: Most Promising & Most Impactful Digital Innovation Project)

(Runner-up: Most Promising & Most Impactful Digital Innovation Project) Salzburg AG – „enox.live“

(Runner-up: Most Impactful Digital Innovation Project)

Excellence Awards für marktreife Lösungen

Vier Produktideen mit besonderer Innovationshöhe, Umsetzungskraft und Marktrelevanz wurden mit einem Excellence Award ausgezeichnet:

HERO.aero GmbH – „HERO AETHER®“

(Digital Innovation Excellence Award)

(Digital Innovation Excellence Award) Romy Robotics FlexCo – „RoCS – Robotic Cleaning as a Service“

(Robotics Excellence Award)

(Robotics Excellence Award) KI-note FlexCo – „KI-note“

(Artificial Intelligence Excellence Award)

(Artificial Intelligence Excellence Award) VIABIRDS Technologies GmbH – „ShopPrompter®“

(Artificial Intelligence Excellence Award)

Sonderanerkennung