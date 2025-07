Reploid wächst nach Börsengang auf 166 Millionen Euro Bewertung

Die Reploid Group AG aus Wels erreichte am Freitagnachmittag eine Marktbewertung von 166 Millionen Euro, einen Tag nach ihrem Börsengang an der Wiener Börse. Das Biotechnologieunternehmen wurde am Donnerstag im Direct Market Plus, dem Einstiegssegment der Wiener Börse, gelistet. Am Freitag stieg die Aktie um satte 10%, zum Start am Donnerstag war Reploid mit 150,8 Mio. Euro bewertet.

CEO Philip Pauer und Chief Biology Officer Jonas Finck läuteten traditionell die Börsenglocke zum Handelsbeginn. Die Aktien des Unternehmens sind seither im Rahmen einer täglichen Auktion handelbar, betreut durch die ICF Bank AG. Als Capital Market Coach begleitet L42 Capital Partners das Unternehmen am Kapitalmarkt.

Dem Firmenwert von nunmehr 166 Mio. Euro steht noch relativ geringer Umsatz gegenüber. Das Geschäftsjahr 2024 schloss Reploid mit 5,1 Mio. Euro Umsatz, bei einem Gewinn von 431.000 Euro. Da das Unternehmen aber sehr viele seiner ReFarmUnits verkauft hat, wird mit stark steigendem Umsatz gerechnet.

Fokus auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Reploid spezialisiert sich nach eigenen Angaben auf modulare Systeme zur industriellen Insektenzucht und will damit zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen. Das Unternehmen nutzt die Schwarze Soldatenfliege (Hermetia illucens), um organische Reststoffe zu hochwertigen Rohstoffen zu transformieren – insbesondere zu tierischen Proteinen und Fetten für die Tierernährung.

Die entwickelte „Reploid ReFarmUnit“ kann täglich bis zu 40 Tonnen organischer Reststoffe aus Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie verwerten. Jede Anlage produziert jährlich etwa 2.000 Tonnen Frischlarven und 2.000 Tonnen organischen Dünger.

Expansion und Wachstum

Das 2020 gegründete Unternehmen ist bereits in mehreren europäischen Ländern aktiv, darunter Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, die Schweiz, Liechtenstein, Italien und Frankreich. Die Belegschaft wuchs im letzten Geschäftsjahr von 35 auf 70 Mitarbeiter.

„Um unsere Vision konsequent voranzutreiben, brauchen wir mehr Sichtbarkeit, Transparenz und eine neue unternehmerische Dimension“, erklärte CEO Pauer zum Börsengang. Das Listing solle ein Auftakt für weitere Schritte am Kapitalmarkt sein.

Zweites Listing im Direct Market Plus

Reploid ist nach der Steyr Motors AG das zweite Unternehmen, das 2025 im Direct Market Plus gelistet wurde. Die Segmente Direct Market und Direct Market Plus richten sich an Wachstumsunternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe und bieten die Grundlage für eine Weiterentwicklung am Kapitalmarkt. Derzeit sind 32 Werte in den Segmenten des börsenregulierten Marktes Vienna MTF zum Handel zugelassen.

Mit dem Börsengang positioniert sich Reploid nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen des europäischen Insektensektors offiziell am Kapitalmarkt.