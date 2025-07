CEOs von Bitpanda, Mistral & ElevenLabs fordern Aufschub des AI Act

Fast 50 führende europäische Unternehmenslenker haben sich in einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt und fordern eine zweijährige Aussetzung der KI-Verordnung (AI Act). Die Konzernchefs argumentieren, dass die derzeitige Regulierung das Gleichgewicht zwischen Innovation und Regulierung störe und Europas Wettbewerbsfähigkeit im KI-Bereich gefährde.

Kritik an komplexer Regulierung

In dem Schreiben kritisieren die Unterzeichner „unklare, sich überschneidende und zunehmend komplexe EU-Vorschriften“, die nicht nur die Entwicklung europäischer KI-Champions behinderten, sondern auch die Fähigkeit aller Branchen beeinträchtigten, KI „in dem für den globalen Wettbewerb erforderlichen Umfang einzusetzen“.

Die Manager betonen, dass Europa wichtige Vorteile habe: eine starke Industriebasis, Talent, Weltklasse-Forschung und eine Kultur der Offenheit. Diese Stärken würden jedoch durch die derzeitige Regulierung untergraben.

Forderung nach „Clock-Stop“

Konkret fordern die Unterzeichner einen zweijährigen „Clock-Stop“ vor Inkrafttreten der wichtigsten Verpflichtungen der KI-Verordnung. Dies solle sowohl für Hochrisiko-KI-Systeme gelten, die ab August 2026 reguliert werden sollen, als auch für allgemeine KI-Modelle (GPAI), deren Regulierung bereits ab August 2025 greifen soll.

Die Pause würde Unternehmen eine angemessene Implementierungszeit gewähren und der Kommission ermöglichen, die neuen Regeln zu vereinfachen. Gleichzeitig solle dies ein Signal an Innovatoren und Investoren weltweit senden, dass Europa sein Vereinfachungs- und Wettbewerbsagenda ernst nehme.

Breite Branchenunterstützung

Die Unterzeichner repräsentieren Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und beschäftigen nach eigenen Angaben Hunderttausende Mitarbeiter in Europa. Sie betonen ihre Bereitschaft, „Hand in Hand mit der Kommission“ an detaillierten Vorschlägen zu arbeiten.

Aktuelle Entwicklungen

EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen hat bereits angedeutet, dass sie bis Ende August entscheiden werde, ob die weitere Umsetzung der KI-Verordnung verschoben werden soll. Dies käme jedoch nur infrage, wenn ein geplanter Verhaltenskodex nicht rechtzeitig fertiggestellt wird.

Die Bundesnetzagentur hat parallel dazu einen KI-Service-Desk eingerichtet, um Unternehmen bei der Einhaltung der KI-Verordnung zu unterstützen. In Österreich führt die Regulierungsbehörde RTR eine vergleichbare Servicestelle.

